A. Chamkhani à Abou Dhabi : Nouvelle architecture de coopération dans le Golfe

Avant la visite qui intervient à l’invitation de Tahnoun ben Zayed, son homologue émirati, A. Chamkhani a déclaré dans un communiqué que « la région peut assister à de nouvelles évolutions dans les relations bilatérales et multilatérales, si les pays qui la composent arrivent à cette conviction qu’ils ne peuvent parvenir à la sécurité et à la stabilité que par l’établissement d’une région forte ». Il a ajouté que « l’Iran et les Émirats arabes unis avaient de nombreux partenariats économiques, politiques et de sécurité, et que leur renforcement nécessite la poursuite des consultations entre les hauts responsables des deux pays ».

Lors d’une réunion avec Mohammad Baqer Qalibaf, président du Parlement iranien, mercredi, Saïf Mohamed Obaïd Jasem Al Zaabi, ambassadeur des Émirats arabes unis à Téhéran, a souligné que « le gouvernement des EAU est contre toute préjudice à l’Iran et garantit que personne ne peut utiliser notre sol pour attaquer l’Iran. » Plus, « les Émirats arabes unis estiment que la sécurité de la région doit être maintenue dans son ensemble et ne peut être divisée en différentes parties », a-t-il affirmé avant de souligner que la République islamique d’Iran est considérée comme un pays important pour assurer la stabilité de la région, et « nous estimons qu’aucun autre pays ne peut garantir nos intérêts ».

Le président du Parlement iranien a, quant à lui, souhaité plein succès à Al Zaabi qui débute son mandat à Téhéran, déclarant qu’ « il ne fait aucun doute que les pays de la région du golfe Persique doivent entretenir entre eux une relation chaleureuse sur les plans politique économique et culturel, et c’est la réalité de notre région ».

« Les Émirats arabes unis sont l’un des principaux partenaires commerciaux de l’Iran et nous sommes disposés à développer ce partenariat plus que jamais », a-t-il réitéré. Et d’ajouter que « le transit depuis les Émirats arabes unis et l’Iran vers la Russie, la Turquie, les pays asiatiques et la région eurasienne a créé une opportunité irremplaçable pour les deux pays, nous devons donc y prêter une attention toute particulière ; il va de soi que les investissements dans ces deux pays vont s’avérer efficaces dans le développement économique des deux parties ».

B. Qalibaf a mis en garde contre le danger de la présence américaine dans la région, soulignant que « l’intervention des puissances telles que les États-Unis conduit à des tensions car elles ne cherchent que leurs propres intérêts et perturbent la sécurité de la région. » Comme il a lancé l’alerte contre la présence d’Israël dans le golfe Persique et ses complots visant à porter atteinte à la sécurité de cette région névralgique.