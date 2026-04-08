ZI Ain Bida : Un repositionnement à 200 MDH !

La zone industrielle, dont les travaux de réalisation ont atteint les phases finales, doit aujourd’hui faire face à trois impacts majeurs constatés par les partenaires du projet, compte tenu de l’emplacement du projet, de son environnement et de la nature des activités prévues dans le montage initial.

Il s’agit, selon le CRI, d’un impact environnemental et social (aménagement des bassins de stockage des margines à côté d’un barrage et d’un quartier résidentiel), un impact économique (le groupement d’un ensemble d’activités incompatibles à savoir les huileries, les dépôts de gaz, les industries généralistes) et un impact sur l’investissement public.

En phase avec la dépollution industrielle de Sebou au niveau de la région Fès-Meknès, l’étude, qui sera assurée par un prestataire, devra diagnostiquer et analyser le positionnement actuel de la zone, les besoins et les orientations des parties concernées, ainsi qu’un benchmark avec d’autres zones industrielles en vue d’élaborer une analyse comparative. Il s’agit surtout de définir un modèle d’affectation des lots de la zone (cible, filières d’activités, services et structures supports…).

La ZI Ain Bida s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des orientations du Plan d’accélération industrielle 2014-2020 et sa déclinaison au niveau de la région Fès-Meknès et de la concrétisation de la volonté de l’Etat de mettre à la disposition des investisseurs des plateformes d’accueil de leurs projets à des conditions de qualité et de prix compétitifs, intégrant des services d’accompagnement de base et répondant aux standards internationaux. Une convention cadre de partenariat pour le financement, l’aménagement et la valorisation de la zone industrielle Ain Bida avait été signée en août 2022.

Sa création visait aussi la délocalisation de certaines activités nuisibles pour la préfecture de Fès. Ses composantes englobent notamment une zone destinée à la délocalisation des huileries dans le cadre du programme prioritaire de dépollution d’Oued Sebou (24 ha), une zone dédiée au transfert des dépôts de stockage de gaz (5,2 ha) et une zone industrielle généraliste (14 ha).