CAN 2027 : Rendez-vous est pris pour le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie

Inscrite dans le cadre du projet « Pamoja East Africa 2027 », cette édition marque une étape importante dans l’évolution de la CAN, avec une organisation partagée entre plusieurs nations de la région. Une dynamique qui reflète une volonté de renforcer la coopération régionale autour d’un événement sportif majeur.

Avec la confirmation du calendrier, les préparatifs entrent dans une phase plus concrète. Les autorités et les comités d’organisation accélèrent les chantiers liés aux infrastructures, notamment la rénovation des stades, l’amélioration des réseaux de transport et la mise en place des dispositifs logistiques nécessaires pour accueillir les équipes et les supporters.

Cette visibilité sur les dates permet également aux sélections, aux partenaires et aux fans de mieux se projeter, tout en contribuant à faire monter l’attente autour de la compétition. Au-delà de l’aspect sportif, l’événement s’annonce comme une vitrine pour la région, mettant en avant sa richesse culturelle et son esprit de collaboration.

La CAN 2027 est ainsi perçue comme un levier de développement pour l’Afrique de l’Est, avec des retombées attendues en matière de tourisme, d’investissement et de rayonnement à l’échelle internationale.