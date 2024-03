Y. Amrani reçu à la Maison Blanche : Booster les liens entre Rabat et Washington

A l’issue de cette audience, Y. Amrani a exprimé, dans une déclaration à la MAP, son engagement à œuvrer conformément aux hautes orientations royales pour l’approfondissement de l’alliance historique et stratégique qui lie le Maroc et les Etats-Unis.

Nommé le 19 octobre 2023 ambassadeur du Maroc aux Etats-Unis d’Amérique, le diplomate, a occupé depuis octobre 2013 la fonction de chargé de mission au Cabinet Royal, avant d’être nommé en juin 2019 par le Roi ambassadeur auprès de la République de l’Afrique du Sud, de la République du Botswana, de la République du Malawi et du Royaume d’Eswatini. Il a également occupé en 2011 le poste de Secrétaire général de l’Union pour la Méditerranée (UPM), avant d’être nommé en janvier 2012 ministre délégué aux Affaires étrangères et à la Coopération.

Y. Amrani avait occupé d’autres postes diplomatiques, dont celui de Consul général du Maroc à Barcelone, d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de SM le Roi au Mexique, au Guatemala, au Salvador, au Honduras, au Costa Rica, au Nicaragua et à Belize en 2001 et d’ambassadeur au Chili en novembre 1999. Il a été aussi en 1996 ambassadeur du Maroc en Colombie, en Équateur et au Panama.