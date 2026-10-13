World Taekwondo Series : H. Zghouti décroche le bronze à Paris

À 21 ans, et 15e au classement olympique mondial, H. Zghouti a enchaîné trois victoires avant sa défaite en demi-finale par l’Ouzbek Jasurbek Jaysunov, 6e mondial, qui a remporté le match en deux rounds (8-6, 3-2). Le combattant a démarré la compétition par une victoire serrée contre l’Égyptien Ahmed Rawy, champion d’Afrique des moins de 87 kg, s’imposant deux rounds à un (2-2, 3-2, 8-6). Il a ensuite battu en huitièmes de finale le Biélorusse Artem Turavino, troisième au classement olympique et vainqueur de l’étape Gold de Muju, sur le même score.

En quart de finale, le Marocain a confirmé sa montée en battant le Russe Artem Metariev, 9e au classement olympique et médaillé de bronze aux Championnats du monde 2025. Zghouti a triomphé en deux rounds (4-3, 4-0), s’assurant une place sur le podium et remportant la première médaille Grand Prix de sa carrière.

Grâce à cette performance, H. Zghouti rejoint le cercle des athlètes marocains déjà montés sur un podium de Grand Prix, aux côtés d’Achraf Mahboubi, Nada Laaraj et Oumaima El Bouchti, portant à six le total de médailles remportées par le Maroc dans cette compétition mondiale. Le Grand Prix de taekwondo de Paris 2026, classé G-6, s’est déroulé au Palais des Sports Marcel-Cerdan. Il fait partie du circuit des World Taekwondo Series, offrant aux athlètes l’occasion d’améliorer leur classement international en vue des Jeux olympiques de Los Angeles 2028.