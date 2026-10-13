Triathlon : De l’or pour le Maroc en Egypte

Le quatuor marocain, Noura Nouri, Badr Siwane, Ghizlane Assou et Jawad Abdelmoula, a affronté cette compétition qui comporte trois disciplines exigence, endurante et stratégique : la natation, le cyclisme et la course à pied. Au Championnat d’Afrique d’aquathlon, Loujain Guicha a décroché l’or chez les filles, tandis qu’Abdessamad Hindi et Ziad Bouchikha ont chacun remporté le bronze.

N. Nouri a exprimé, au micro de la MAP, sa satisfaction, soulignant le niveau élevé de la compétition marqué par la présence d’équipes expérimentées, dont celle d’Afrique du Sud. Elle a affirmé que les athlètes marocains avaient su relever le défi.

Dès la première journée, le Maroc avait accumulé 15 médailles, six en or, sept en argent et deux en bronze, dans les épreuves de triathlon et de duathlon, avant de remporter de nouvelles victoires lors des journées suivantes du championnat.

Les courses de triathlon se sont déroulées en trois phases : natation en eau libre, cyclisme et course à pied, dans un cadre organisé pour offrir des conditions optimales à toutes les catégories participantes, des élites aux juniors.