Défense : Les FRA s’activent au sud de la France

Cet exercice s’inscrit dans le prolongement direct de « Marathon 2025 », qui avait vu des Rafale français se déployer sur la base aérienne de Ben Guérir, au Maroc, avec le soutien d’un avion de transport C-130H Hercules de l’armée de l’air marocaine. Lors d’Oryx 2026, la force conjointe a effectué plus de 40 sorties aériennes, totalisant plus de 80 heures de vol. Chaque vague de missions comprenait des opérations de ravitaillement en vol au-dessus de la mer Méditerranée, assurées par les avions ravitailleurs français Airbus A330 MRTT Phénix. Ces opérations ont permis de démontrer la disponibilité opérationnelle des deux forces ainsi que leur pleine interopérabilité tactique, malgré le recours à des systèmes de ravitaillement différents.

Le général de brigade aérienne Alexis Roger, chef d’état-major du Commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes (CDAOA), a souligné que « l’interopérabilité opérationnelle et les procédures communes constituent le socle de cette coopération militaire entre le Maroc et la France ». Selon lui, l’exercice Oryx 2026 a engagé des formations de combat conjointes face à des défenses sol-air simulées, des avions de patrouille maritime et des forces représentant des menaces extérieures, dans des environnements caractérisés par la guerre électronique. Plus, il a également fait valoir la fluidité de l’intégration entre les deux forces partenaires. « Nous avons reçu une évaluation finale de l’exercice, qui s’est révélée extrêmement positive quant à la capacité de nos forces armées à fonctionner de manière interchangeable et à mener des opérations conjointes, selon un modèle que nous pouvons qualifier de “Plug and Play”, c’est-à-dire une intégration immédiate », a-t-il déclaré.

Au-delà de la compatibilité technique des équipements, l’exercice a souligné l’importance de maintenir des partenariats bilatéraux de défense souples et réactifs, en complément des engagements traditionnels au sein de l’Organisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN). Les différents commandements militaires ont confirmé que ces cycles d’entraînement se poursuivraient sur une base annuelle. De nouvelles équipes françaises, composées de personnels navigants et au sol, doivent ainsi se déployer au Maroc en 2027 pour participer à l’exercice Marathon.

La conduite opérationnelle d’Oryx a été placée sous la supervision du directeur de l’exercice, le lieutenant-colonel Jérémy, commandant du 5e escadron de chasse. Les scénarios ont été répartis en deux grandes phases, conçues pour éprouver la compatibilité technique, tactique et humaine entre les forces aériennes des deux pays.

La première phase, consacrée à la familiarisation et aux opérations, a débuté par des sorties au-dessus de la Méditerranée, dans un vaste secteur d’entraînement maritime. Elle a permis aux équipages marocains de se familiariser avec l’espace aérien local, d’effectuer des manœuvres à des vitesses supersoniques en exploitant l’ensemble des domaines de vol et de réaliser des exercices de combat aérien à vue. La seconde phase, axée sur l’intégration multidomaine, a mobilisé l’espace aérien du centre de la France pour des scénarios tactiques plus complexes. Ceux-ci associaient des menaces simulées de missiles sol-air, des objectifs terrestres à frapper et des forces aériennes adverses fictives. Les entraînements ont notamment porté sur les engagements aériens au-delà de la portée visuelle (BVR), les opérations de suppression et de destruction des défenses aériennes ennemies (SEAD/DEAD), ainsi que sur des missions simulées d’attaque air-sol.

Évoquant l’histoire commune des deux forces et le niveau de préparation tactique des équipages marocains, le lieutenant-colonel Jérémy a également insisté sur les liens professionnels qui ont contribué au bon déroulement de l’exercice. « Mon homologue marocain lors de cet exercice a participé avec moi à un grand exercice en 2016, appelé ATLC, au cours duquel nous avons appris à conduire ensemble des missions opérationnelles. Ce n’est pas un hasard : nos parcours professionnels nous ont amenés à nous retrouver ici, dix ans plus tard, pour planifier et diriger cet exercice. Nous estimons que cette amitié de longue date nous a permis de préparer et de conduire un exercice qui connaît jusqu’à présent un succès remarquable », a-t-il expliqué.

Au terme de l’exercice Oryx 2026, plusieurs résultats ont été mis en avant : le renforcement des liens bilatéraux de défense entre la France et le Maroc, la démonstration de l’interopérabilité entre les avions de combat multirôles F-16 et Rafale, ainsi que la réussite des opérations de ravitaillement en vol au moyen de systèmes à perche rigide (Flying Boom). L’exercice a également confirmé l’instauration d’un cycle annuel d’entraînement, avec un nouveau déploiement aérien français prévu au Maroc en 2027 dans le cadre de Marathon.