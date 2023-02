Vote du parlement européen sur le Maroc : C. Cambon dénonce le « parti pris » des eurodéputés français

Christian Cambon, président de la commission des Affaires étrangères et de la défense du Sénat français et président du Groupe d’amitié France Maroc, a indiqué dans un communiqué avoir « pris connaissance avec étonnement du vote par le Parlement Européen d’une résolution condamnant la détérioration de la liberté de la presse au Maroc ».

« Alors que le Président de la République (française, ndlr), le Gouvernement et l’Ambassadeur de France s’efforcent de donner un nouvel élan à la relation franco-marocaine, certains eurodéputés français pourtant proches de la Majorité préfèrent joindre leurs voix aux adversaires habituels du Maroc », écrit C. Cambon. « Prompts à donner des leçons, ils semblent apprécier la situation des droits de l’Homme et de la presse au Maghreb avec beaucoup de parti pris, loin des réalités », ajoute-t-il.

Ainsi, « le groupe d’amitié France Maroc du Sénat renouvelle son attachement inconditionnel à la liberté de la presse dans tous les pays, sans aucune exception. Il continuera à œuvrer pour le renforcement des relations avec le Maroc qui dans tous les domaines reste notre plus fidèle partenaire et allié au service de la paix dans cette région du Monde », conclut-il.

Lahcen Haddad, président de la Commission parlementaire mixte Maroc-Union européenne, a accusé l’eurodéputé français Stéphane Sejourné, président du groupe Renwe Europe, depuis 2021, d’avoir joué un rôle déterminant dans la condamnation du Maroc par l’hémicycle européen.