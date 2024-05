Vivo Energy : Le projet de regroupement avec Engen est bouclé

Le groupe Vivo Energy combiné dispose désormais de plus de 3 900 stations-service et de plus de deux milliards de litres de capacité de stockage sur 28 marchés africains. Le groupe Phembani, actionnaire B-BBEE de longue date d’Engen, maintient un lien stratégique avec Engen et restera investi en tant qu’actionnaire à 21 % dans l’entreprise sud-africaine.

Un nouveau programme d’actionnariat salarié de 5 % est en cours de mise en œuvre et permettra à des personnes historiquement désavantagées de détenir Engen South Africa à 26 %. Depuis l’annonce de la transaction en février 2023, toutes les parties prenantes ont travaillé sans relâche pour que les approbations réglementaires soient obtenues et que les conditions préalables dans les sept marchés sur lesquels Engen opère soient remplies. Celles-ci sont désormais obtenues, sous conditions.

Dans une annonce commune, Stan Mittelman, CEO du groupe Vivo Energy, et Seelan Naidoo, Directeur général et CEO d’Engen, ont déclaré être « ravis de conclure la transaction et allons maintenant travailler ensemble pour mettre en avant le meilleur d’Engen et de Vivo Energy, en donnant ainsi au nouveau groupe les moyens de réaliser ses ambitions de croissance et de succès dans les années à venir ».

Le nouveau groupe Vivo Energy effectuera uniquement des changements qui créeront de la valeur, tout en privilégiant une approche « business as usual » préservant la stabilité de la relation avec les clients, partenaires, fournisseurs et collaborateurs. « Dans le cadre de la transaction, Vivo Energy s’est engagée à investir des montants significatifs en Afrique du Sud afin de maintenir et de développer les opérations d’Engen, entreprise moderne et efficace, au service de la population sud-africaine. Nous nous sommes également engagés à investir massivement dans des projets de production d’énergie renouvelable solaire, contribuant ainsi à la transformation de l’économie et à une transition énergétique juste pour le pays », ont-ils encore signifié.

Phuthuma Nhleko, Président et co-fondateur du groupe Phembani, a déclaré qu’ « en tant qu’actionnaire d’Engen depuis 1999, nous sommes heureux de poursuivre notre engagement, en nous associant à Vivo Energy dans le cadre d’un partenariat stratégique pour la prochaine phase de croissance d‘Engen, un acteur clé de l’économie sud-africaine. » Chris Bake, Président de Vivo Energy, a conclu remerciant PETRONAS pour « sa gestion d’Engen au cours des 25 dernières années. En collaboration avec le groupe Phembani, ils ont fait d’Engen une entreprise citoyenne précieuse. Le regroupement de Vivo Energy et d’Engen pour créer un champion panafricain profite non seulement aux clients d’Afrique du Sud et de tout le continent, mais permet aussi au nouveau groupe de réaliser sa vision : être l’entreprise leader et la plus respectée dans le secteur de l’énergie en Afrique ».