La présence de nombreux mercenaires polonais dans la zone de conflit en Ukraine témoigne du projet de Varsovie de mettre la main sur ses terres historiques qui font à présent partie de l’Ukraine, estime D. Macgregor, colonel à la retraite et ex-conseiller du chef du Pentagone sous la présidence de Donald Trump.

« Si vous suivez de près la rhétorique des Polonais, vous pouvez constater qu’ils parlent d’étendre leur territoire […]. Ils veulent reprendre le contrôle des terres perdues […]. Cela va à l’encontre des objectifs de l’Otan, je doute que la plupart des pays de l’Alliance les soutiennent », a-t-il estimé lors d’une interview sur la chaine Youtube Judging Freedom.

D’après lui, la Pologne se considère comme une grande nation et veut retrouver sa gloire de l’époque en récupérant les territoires de l’ouest de l’Ukraine qui faisaient à l’époque partie de la Rzeczpospolita, soit de la République qui a existé entre 1569 et 1795 et unissait le Royaume de Pologne et le Grand-duché de Lituanie.

D’un point de vue stratégique, a poursuivi le colonel, les actions de la Pologne ne sont pas les plus prudentes et les plus adéquates, cependant que l’Otan et les Etats-Unis, ne font rien pour empêcher l’entrée probable des troupes polonaises en Ukraine.

De son côté, Sergueï Narychkine, directeur du Service russe des renseignements extérieurs (SVR), a informé, fin novembre, sur l’accélération par Varsovie de ses « préparatifs de l’annexion des territoires d’Ukraine occidentale » dont les régions de Lvov et d’Ivano-Frankovsk, ainsi que la majeure partie de la région de Ternopol.

D’après le patron du SVR, pour justifier l’annexion, Varsovie envisage d’organiser des référendums sur les territoires en question. Afin de voir la réaction de Kiev, le renseignement polonais a fait fuir dans les médias ukrainiens les informations prétendant qu’un tel projet était en préparation dans la région de Lvov.