Violent séisme en Turquie et en Syrie : Les ambassades du Maroc en mode veille

L’ambassade du Maroc à Ankara a annoncé, plus tôt dans la matinée, avoir mis en place une cellule de crise et des numéros de téléphone pour les ressortissants marocains résidant en Turquie.

De son côté, – « Maghreb Foundation », ONG établie en Turquie, a assuré, lundi, qu’elle communique avec plusieurs familles et étudiants dans certaines villes touchées par les deux séismes ayant frappé, dans la nuit de dimanche à lundi et en fin de matinée, le pays. Aucun décès n’a été signalé parmi la communauté marocaine en Turquie.

L’ONG a appelé, via un communiqué, « les Etats et les organisations de la société civile à tendre la main autant que possible pour réduire l’ampleur des dégâts subis par la population de la région », suite aux deux séismes ainsi que les conditions climatiques difficiles.