Viol de Sidi Slimane : L’instruction dure toujours…

Le juge d’instruction près la cour d’Appel de Sidi Slimane a poursuivi la procédure d’interrogatoire du prévenu et a entendu à son tour la fillette, et sa famille et a décidé de donner suite à l’affaire. C’est ainsi que le prévenu a été inculpé pour crime de viol et d’attentat à la pudeur avec violence.

Le magistrat du tribunal judiciaire chargé d’instruire à charge et à décharge les enquêtes judiciaires et procéder en toute impartialité à la manifestation de la vérité et prendre certaines décisions juridictionnelles en sa qualité d’enquêteur a également décidé de placer l’accusé à la prison de Rommani dans le cadre de la détention provisoire. Il a fixé au 4 juillet la date de la tenue d’une séance d’audition pour approfondir les recherches sur cette odieuse affaire qui a secoué l’opinion publique locale et nationale.

Hassan Mourabit, responsable de la Ligue de l’espoir pour l’enfance marocaine a indiqué que la Ligue et s’est inscrite dans la défense et l’accompagnement de la fillette victime d’abus sexuels, immédiatement après avoir été informée de l’affaire.