V. Poutine à Hanoï : Consolider les liens stratégiques avec Moscou

Lors de sa visite à Hanoï, le président russe s’est entretenu avec Nguyen Phu Trong, secrétaire général du Parti communiste vietnamien. « Notre parti, notre état et notre peuple seront toujours reconnaissants et pleins de gratitude envers le peuple russe pour l’aide qui a été apportée au Vietnam dans sa lutte pour l’indépendance et la défense de la patrie », a déclaré le responsable vietnamien. Évoquant ses études en Russie, celui-ci a déclaré garder le souvenir « de la bienveillance » de ceux qu’il nomme « nos amis russes ».

« Le Vietnam est et demeure pour nous un partenaire, un ami », a assuré à son tour V. Poutine. Une amitié qui a survécu à « l’épreuve du temps », a estimé le président russe, rappelant le 30e anniversaire de la signature du traité d’amitié entre les deux pays.

Au-delà des échanges commerciaux, le chef d’État russe a estimé que les relations bilatérales entre Moscou et Hanoï suivaient une « évolution dynamique positive », soulignant notamment que 3 000 étudiants vietnamiens effectuaient actuellement leurs études en Russie et appréciant la « position équilibrée » d’Hanoï concernant les dossiers brûlants de l’agenda mondial. « Je garde à l’esprit le caractère amical de ma première visite en 2001 », a également confié à son interlocuteur le maitre du Kremlin.

Lors d’un échange avec Pham Minh Chinh, Premier ministre vietnamien, le président russe a salué une relation bilatérale de « compréhension et de confiance mutuelle qui résiste à l’épreuve du temps ». Il a notamment rappelé l’aide apportée par l’URSS lors de la guerre d’indépendance des Vietnamiens contre les Français puis les Américains. « Il est important qu’au Vietnam on se souvienne de cela » a salué V. Poutine. Ce dernier a également mis en avant la « dynamique importante » entre les deux pays, évoquant une hausse de 33% des échanges ainsi que la mise en place d’une commission intergouvernementale.

La Russie attache une grande importance au développement du dialogue avec l’Asean, dont le Vietnam est l’un des principaux membres, a souligné V. Poutine lors des négociations avec son homologue vietnamien Tho Lam. « Le renforcement d’un partenariat stratégique global avec le Vietnam est invariablement l’une de nos priorités », a également déclaré le président russe. La position de la Russie sur la scène internationale ne cesse de se renforcer, a déclaré le président vietnamien lors de sa rencontre avec V. Poutine. Il a souligné que Hanoï attachait une grande importance au développement d’un partenariat stratégique avec Moscou et le considérait comme l’une de ses priorités en matière de politique étrangère.