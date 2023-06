Urbanisme : Le nouveau PAC de Casablanca au cœur d’une rencontre de la Britcham

La ville de Casablanca est résolument engagée dans une démarche de développement durable pour les années 2023-2028. La Commune a mis en place un ensemble de projets ambitieux pour améliorer la qualité de vie de ses citoyens, tout en préservant l’environnement et en dynamisant l’économie locale. En effet, le nouveau Plan d’Action Communal (PAC) pour les années 2023-2028 vise à faire de la ville une métropole durable et attractive offrant un cadre de vie, des services de proximité et une offre d’animation de haut niveau à ses citoyens, ses entreprises et ses visiteurs.

« Le PAC 2023-2028 est un plan ambitieux qui vise à faire de Casablanca une ville intelligente et durable, qui offre un cadre de vie agréable et des services de qualité à ses citoyens. Le plan comprend 6 axes de développement, 25 programmes et environ 100 projets, pour un budget total de 40 milliards de dirhams », souligne N. Rmili. Le PAC est structuré autour de trois grandes catégories : la métropolisation, la proximité et la transformation.

La première catégorie, la métropolisation qui représente 65% du PAC, vise à renforcer la position de Casablanca en tant que métropole régionale et internationale. Cette catégorie comprend des projets visant à améliorer les infrastructures de la ville, à renforcer les liens avec les autres villes de la région et à promouvoir l’attractivité de Casablanca pour les investisseurs et visiteurs.

La deuxième catégorie, la proximité soit 25% du PAC, vise à améliorer la qualité de vie des citoyens de Casablanca en renforçant les services de proximité et en améliorant les équipements publics. Ces projets de proximité sont destinés à améliorer la qualité de vie des citoyens de Casablanca et à renforcer le sentiment d’appartenance à la ville.

Enfin, la troisième catégorie, la transformation, vise à transformer la ville de Casablanca en une ville plus moderne, plus dynamique et plus créative. Par ailleurs, au sujet de la mobilité urbaine, le PAC prévoit une amélioration de celle-ci grâce à la mise en place d’un réseau de transport public urbain comprenant des lignes de bus, des lignes de tramway et des lignes de busway. « La mobilité urbaine est un enjeu majeur pour la ville de Casablanca, et nous sommes déterminés à améliorer les déplacements des citoyens dans toute la ville. D’ailleurs, les lignes busway sont prêtes et seront opérationnelles dans quelques semaines quant aux deux extensions des lignes de tramway à savoir la T3 et T4 seront prêtes au cours de l’année prochaine « , annonce l’élue. « Nous lancerons très prochainement le billet unique pour les transports publics, une chose qui facilitera l’expérience des casablancais dans ce sens », a-t-elle ajouté.

La ville de Casablanca est également engagée dans la préservation de l’environnement, avec des initiatives visant à assurer la propreté et l’hygiène de la ville. Selon N. Rmili, « la protection de l’environnement est une préoccupation majeure pour la ville de Casablanca, et nous mettons en place des actions concrètes pour assurer la propreté et l’hygiène de la ville, ainsi que la préservation des espaces verts et la gestion durable des ressources naturelles ». Cela inclut le nettoiement des voies et des places publiques, ainsi que la collecte, le transport, le traitement et la valorisation des déchets et des ordures ménagères. Des initiatives ambitieuses qui devraient contribuer à la protection de l’environnement et à la préservation de la qualité de vie des habitants de Casablanca.