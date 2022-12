Union Arabe de l’Électricité : A. El Hafidi annonce l’accélération de la mise en œuvre du plan stratégique

A.El Hafidi, qui présidait la 58ème session du Conseil d’Administration et la 18ème Assemblée Générale de l’Union avec la participation des Directeurs Généraux des opérateurs électriques des pays arabes, membres de l’Union, a salué les réalisations importantes accomplies par l’Union Arabe de l’Electricité en termes de modernisation de ses structures et organisation visant à renforcer l’efficacité et la performance des systèmes électriques dans le monde arabe, indique un communiqué de l’ONEE.

Ce plan stratégique constitue la deuxième phase de la réforme de l’Union Arabe de l’Electricité, phase importante pour la concrétisation de la nouvelle vision de l’Union et l’amélioration des mécanismes de gestion du secteur électrique dans les pays arabes, souligne la même source. En outre, cette rencontre a constitué une occasion pour l’approbation du plan d’action en vue de la concrétisation de la feuille de route tracée par l’Union suite à des études approfondies, fait savoir le communiqué.

L’accent a également été mis sur l’accélération les réformes, notamment en ce qui concerne les ressources financières et humaines ainsi que le nouveau siège de l’Union, ce qui contribuera à la mise en œuvre de la feuille de route pour la période 2022-2026. Parmi les décisions prises au cours de cette réunion figurent, l’accélération des partenariats internationaux avec les principaux acteurs du secteur de l’énergie électrique dans l’objectif de faire rayonner les réalisations et transformations profondes accomplies par l’Union Arabe de l’Electricité et ce, au niveau régional et international.

A rappeler qu’au cours de son premier mandat en tant que Président de l’Union Arabe de l’Electricité (2018-2021), le D.G de l’ONEE a mis en place une ambitieuse feuille de route avec, pour objectifs, le renforcement du rôle de l’Union et la concrétisation d’une vision commune du marché arabe de l’électricité en particulier et dans le secteur mondial de l’énergie en général, et également faire face aux défis imposés par les profondes mutations de ce secteur hautement stratégique au niveau international, notamment en ce qui concerne la sécurisation de l’approvisionnement en énergie électrique des pays arabes au meilleur coût et le renforcement des interconnexions. Les réalisations les plus importantes durant ce mandat ont effectivement abouti à la modernisation des structures de l’Union Arabe de l’Electricité, à l’adoption de mécanismes organisationnels efficaces ainsi qu’au rehaussement du positionnement de l’Union afin d’accompagner les profondes transformations qui s’opèrent dans le secteur électrique au niveau mondial en général et arabe en particulier. L’Union Arabe de l’Electricité a été créée en 1987 et compte 19 pays arabes membres. L’Union a pour mission principale le développement d’un système électrique durable, intégré et fiable au sein du monde arabe.