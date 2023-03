Une Marocaine intègre le club des coachs : L’Ittihad de Fkih Ben Salah jette son dévolu sur H. Doumi

H. Doumi, 29 ans, est professeure de sport et d’éducation physique au Maroc et est titulaire d’un certificat de formation qui l’autorise à entraîner au sein de la Ligue marocaine.

La Marocaine est célèbre dans le monde du football féminin, puisqu’elle a auparavant évolué dans les rangs du Club Sportif Atlas 05, en tant que joueuse et entraîneuse de la Ligue professionnelle marocaine féminine, avant de poursuivre sa carrière dans le domaine de l’entraînement.

Des proches de la coach affirment son amour pour le terrain de la formation et son envie de briller avec son nouveau club. Ils font également état de sa volonté de « marcher sur les pas de Walid Regragui », le sélectionneur des Lions de l’Atlas et de « donner une image positive » sur la femme marocaine et sa capacité à « rivaliser avec les hommes dans un domaine qu’ils monopolisent depuis de nombreuses années ».

« Hasnaa Doumi veut profiter du soutien que la Fédération royale marocaine a apporté au football au Maroc, alors la jeune femme de 29 ans n’a pas hésité à obtenir des certificats de formation reconnus par la Confédération africaine de football, afin qu’elle puisse travailler professionnellement dans le domaine qu’elle aimait depuis son enfance », conclut-on.