Une lettre d’I. Haniyeh à A. Benkirane : Appel pressant pour aider Gaza et dire non à la normalisation

Le leader du Hamas appelle son « frère » à « contribuer à apporter une aide urgente » à la population de Gaza, « s’opposer à toutes les manifestations de normalisation » avec Israël et « faire pression pour rompre toutes les relations avec l’entité sioniste, en raison des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité qu’elle commet dans le cadre du génocide à Gaza ». Pour rappel, les deux « frères » avaient eu un entretien téléphonique le 12 novembre 2023, soit un peu plus d’un mois après l’Opération Déluge d’Al-Aqsa menée par les combattants du Hamas dans l’enveloppe de Gaza sous occupation israélienne.

A la veille du début du Ramadan, le chef du bureau politique du Mouvement Hamas a demandé, dans des lettres envoyées à des présidents d’Etats islamiques et de personnalités politiques et religieuses, « d’exercer une pression sur les capitales internationales qui soutiennent l’occupation sioniste pour la forcer à mettre fin immédiatement et sans conditions » à la guerre.