Une flottille russe fait escale à La Havane : Sans armes nucléaires…

Les Forces armées cubaines ont indiqué dans un communiqué que « cette visite s’inscrit dans le cadre des relations amicales historiques entre Cuba et la Fédération de Russie et respecte strictement les règles internationales », soulignant « qu’aucun de ces navires ne transporte d’armes nucléaires et que leur escale à Cuba ne constitue pas une menace pour la région ».

Lors de l’arrivée de la flottille au port de La Havane, l’un des navires russes a tiré 21 coups d’artillerie en hommage à l’État cubain, et une batterie d’artillerie appartenant aux Forces armées cubaines a rendu le salut, à la forteresse historique San Carlos de la Cabaña, à proximité de la célèbre forteresse El Morro dans la baie de La Havane.

Le ministère russe de la Défense a indiqué que des navires appartenant à la Flotte du Nord effectuaient des manœuvres dans l’océan Atlantique. La frégate Gorshkov et le sous-marin nucléaire Kazan ont effectué une manœuvre visant à simuler une attaque balistique contre une flotte de navires ennemis. Les exercices consistaient en une prétendue attaque contre des cibles navales situées à plus de 600 kilomètres.

Tandis que les observateurs évoquaient l’importance des visites navales russes dans les zones entourant les États-Unis, les responsables de l’administration du président américain ont déclaré qu’ils surveillaient de près les manœuvres dans les eaux internationales des Caraïbes, même s’ils ne les considéraient pas comme offensantes.

Il convient de noter que la Russie dispose actuellement de deux sous-marins de classe Yasen-M en opération dans son armée, à savoir le Kazan et le Novossibirsk, et que des travaux sont en cours pour fabriquer 5 autres de la même classe. Les sous-marins nucléaires Yasen-M peuvent plonger jusqu’à 600 mètres de profondeur sous la surface de l’eau, transporter un équipage de 90 personnes et fonctionner pendant 100 jours sans avoir besoin de faire le plein.

Ces sous-marins sont armés de plates-formes pour lancer des missiles ailés russes Onyx et Calibre, ainsi que de plates-formes pour lancer des torpilles de 533 mm, et à l’avenir ils sont censés pouvoir lancer des missiles hypersoniques Zirkon.

Le Kazan a été le premier sous-marin de ce projet et a été livré à la marine russe le 7 mai 2021. Le journal Rossiyskaya Gazeta a rapporté que le Kazan a ensuite plongé à une profondeur de 600 mètres dans une zone située entre la mer de Barents et la Norvège, qui est le point le plus profond où l’on puisse descendre.