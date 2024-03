Une charte d’éthique pour le CESE : Servir l’intérêt général…

Élaborée après une analyse approfondie des meilleures pratiques et des réussites antérieures du CESE, la charte d’éthique vise à instaurer des principes directeurs solides et des valeurs partagées. Ces grandes lignes guideront désormais les membres du CESE dans la conduite de leurs missions, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’institution.

Parmi les engagements essentiels mis en avant par cette charte : la primauté de l’intérêt général. Les membres du CESE s’engagent à prioriser l’intérêt collectif dans toutes leurs décisions et recommandations. De plus, l’objectivité et l’indépendance sont garanties, assurant que les décisions sont prises en toute impartialité et sans influence extérieure. L’intégrité et la responsabilité fait également partie des éthiques de la nouvelle charte. Une conduite irréprochable est attendue de chaque membre, avec une responsabilité individuelle et collective vis-à-vis de leurs actions.

Le dialogue constructif et le respect des opinions divergentes sont encouragés pour favoriser une collaboration harmonieuse. De surcroît, l’assiduité, l’engagement constructif et l’implication active et régulière des membres est requise pour assurer l’efficacité et la pertinence des travaux du CESE. Mettant l’égalité et la non-discrimination au cœur des changements, le Conseil s’engage à promouvoir l’égalité des chances et à lutter contre toute forme de discrimination.

Outre l’adoption de la charte d’éthique, l’Assemblée générale a approuvé un projet d’avis crucial sur l’utilisation des réseaux sociaux par les enfants. À une époque où la digitalisation est omniprésente, cet avis vise à évaluer les enjeux sociaux, éducatifs et psychologiques liés à l’exposition précoce des enfants aux plateformes numériques.

Par ailleurs, la session a également mis l’accent sur un autre sujet crucial : l’économie circulaire des équipements électriques et électroniques (DEEE). Le projet d’avis présenté ambitionne de promouvoir des pratiques plus durables et responsables dans la gestion des déchets électroniques, encourageant ainsi le recyclage, la réutilisation et une meilleure gestion des ressources. En adoptant ces résolutions, le Conseil démontre une volonté ferme de renforcer son rôle en tant qu’institution éthique, responsable et visionnaire.