Twitter devient X : L’oiseau bleu relâché…

E. Musk a vite fait de modifier le lien de sa bio par une nouvelle url : X.comqui redirige désormais vers le site du réseau social. «Si un logo X assez bon est posté ce soir, nous le mettrons en ligne dans le monde entier demain », avait tweeté E. Musk dimanche soir. C’est depuis chose faite après avoir envoyé, lundi, un mail aux employés de Twitter, signifiant que c’était son dernier mail provenant d’une adresse Twitter.

E. Musk a également indiqué que les tweets seraient appelés des « X ». Le patron de Tesla, Space X, Twitter – devenu X donc –et Neuralink affectionne particulièrement ce symbole mathématique. X.com était le nom et le site internet de la banque en ligne fondée par l’homme d’affaires, devenue plus tard le service de paiement en ligne PayPal. On le retrouve aussi dans le prénom d’un de ses enfants, un garçon baptisé X Æ A- 12.

L. Yaccarino, recrutée il y a tout juste un mois, a détaillé dans une série de x (la dénomination de ce qu’on appelait un tweet n’est pas encore déterminée) les projets à venir pour son entreprise : «Fonctionnant par IA, X nous connectera d’une manière que nous commençons à peine à imaginer. » Plus, ajoute-t-elle, «X est l’état futur de l’interactivité illimitée – centrée sur l’audio, la vidéo, la messagerie, les paiements/la banque – créant un marché mondial pour les idées, les biens, les services et les opportunités… Il n’y a absolument aucune limite à cette transformation. X sera la plateforme qui pourra fournir, eh bien… tout. »

« Pendant des années, les fans comme les détracteurs ont poussé Twitter à rêver plus fort, à innover plus vite, à accomplir notre potentiel. X fera ça et plus encore » a assuré l’ancienne cadre de NBC Universal, recrutée récemment par E. Musk. Le réseau social fait face à une myriade d’applications concurrentes, dont le nouveau venu lancé par Meta, Threads, qui compterait 150 millions d’utilisateurs, selon certaines estimations. X réunit de son côté entre 200 et 350 millions d’utilisateurs actifs en fonction des estimations.