Transfert de la gestion de l’espace aérien au Maroc : Le temps n’est plus aux turbulences…

Un groupe de travail crée à cet effet entre les deux parties, conformément à la déclaration conjointe du 7 avril 2022, « a tenu jusqu’à présent deux réunions », ont confié à OK Diario des sources diplomatiques au sein du ministère espagnol des Affaires étrangères. Lesquelles ajoutent que Rabat et Madrid ont mis en place « une commission technique pour aborder les détails liés à la coopération technique et de sécurité dans la gestion de l’espace aérien » de la province.

Le gouvernement espagnol avait reconnu, le 22 mars 2023, l’ouverture de négociations avec le royaume au sujet de la concession du contrôle de l’espace aérien du Sahara. Pedro Sanchez qui répondait, es qualité de patron de l’Exécutif à une interpellation d’un sénateur espagnol, avait assuré que « les discussions avec le Maroc sur ce dossier ont commencé ». Et le gouvernement socialiste de préciser que « les négociations avec le Maroc à cet égard portent sur la gestion de l’espace aérien et la coordination entre les deux parties afin de parvenir à une plus grande sécurité dans les connexions et à la coopération technique ».

Pour rappel, le point 7 qui émaille la déclaration conjointe maroco-espagnole du 7 avril 2022 annonce que des « discussions concernant la gestion des espaces aériens seront engagées » entre les deux pays. Il n’y a pas de secret à nourrir à ce sujet. Quant bien même des milieux irréductibles, en Espagne, persistent à vouloir perpétuer le marchandage sur le dossier saharien pourtant clos avec sa rétrocession au Maroc.