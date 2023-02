Tournoi international (U-19) : Les Sénégalais décrochent le titre à Rabat

L’équipe sénégalaise avait éliminé respectivement le Réal Madrid et l’équipe de l’Académie Mohammed VI en quart et demi et décroche le titre grâce notamment à la réalisation d’Amara Diouf. Ce sacre lui permet de « triompher pour la première fois dans ce tournoi », rapporte la presse sénégalaise.

Jeudi, l’Académie Mohammed VI de football et le FUS de Rabat se sont qualifiés pour les demi-finales du 5e tournoi international U19, organisé du 21 au 24 février à Salé. En quarts de finale, l’Académie Mohammed VI a éliminé le club néerlandais du PSV Eindhoven (1-0), tandis que le FUS a dominé (2-1) les Rangers FC de l’Écosse.

Ce tournoi a vu la participation de l’Académie Mohammed VI de football et du Fath Union Sport du Maroc, du PSV Eindhoven et de Feyenoord Rotterdam des Pays-Bas, du Real Madrid et de Real Sociedad de l’Espagne, de l’Olympique de Marseille, de l’Olympique Lyonnais et de Racing Club de Strasbourg de France, de l’Académie Génération Foot du Sénégal, du Royal Sporting Club Anderlecht de Belgique et des Rangers FC de l’Écosse.