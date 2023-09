TotalEnergies Marketing Maroc : Le résultat net social en fort retrait à fin juin

Ce résultat est expliqué par la baisse des cours internationaux des produits pétroliers, ayant généré un effet de stocks négatif, fait savoir le Groupe dans un communiqué sur ses résultats financiers.

En comparaison, le résultat du premier semestre 2022 avait bénéficié d’effets de stocks positifs suite à la tendance haussière des cours durant cette période. Et de noter que TotalEnergies Marketing Maroc continue de faire preuve d’une bonne résilience grâce à des fondamentaux solides et à sa stratégie dynamique d’investissement qui a permis d’étendre son réseau et de renforcer sa présence sur le territoire.