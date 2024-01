Tir sportif : Le Maroc abrite la Coupe du Monde

Sous la présidence du Prince My Rachid, président de la Fédération Royale Marocaine de Tir Sportif, et sous l’égide de la Fédération Internationale de Tir Sportif (ISSF), le Maroc accueille cet événement majeur qui se déroulera dans les disciplines olympiques de Trap et de Skeet, aussi bien pour les femmes que pour les hommes, ainsi que pour les équipes mixtes.

Cette compétition, organisée pour la deuxième fois consécutive au Maroc, réunira plus de 360 athlètes provenant de 48 nations, représentant les meilleures écoles de tir sportif sur les quatre continents (Afrique, Europe, Amériques et Asie).

Inscrite dans l’agenda international de l’ISSF, cette compétition influencera le Ranking International et attirera les meilleurs tireurs, dont des détenteurs de médailles olympiques, des champions du monde, des lauréats de coupes du monde et des titres continentaux.