Terrorisme : Le partisan de Daech à Tanger préparait des attentats à l’explosif

Les analyses physico-chimiques et numériques des éléments saisis chez ce jeune homme de 22 ans, affilié à Daech, ont révélé la présence de substances explosives et de matériaux pour leur fabrication, ainsi que d’équipements électroniques permettant l’assemblage d’engins explosifs, indique le communiqué du pôle commun de la Direction générale de la sûreté nationale et de la Direction générale de la surveillance du territoire. Les analyses ont examiné des échantillons solides et liquides de substances chimiques et des dispositifs électroniques récupérés par le Bureau central d’investigations judiciaires, avec l’aide de la police judiciaire de Tanger. Les tests ont confirmé la présence de matières hautement sensibles, de poudres chimiques et d’agents oxydants pour augmenter la puissance des charges explosives.

Les examens ont également dévoilé des composants pour créer les circuits électriques des engins explosifs, permettant leur détonation à distance ou par minuterie. Des clous et vis prévus pour maximiser les dégâts figurent parmi les objets saisis. Les traces numériques extraites d’un téléphone portable ont prouvé que celui-ci avait été modifié pour servir de système de déclenchement d’une charge explosive.

Le communiqué indique aussi la saisie de notes manuscrites sur des techniques d’intrusion informatique, de matériel de soudure, de batteries, de fils, d’interrupteurs électriques et de substances chimiques utilisées dans la fabrication d’explosifs. Ces expertises visent à soutenir l’enquête judiciaire menée par le Bureau central d’investigations judiciaires, sous la supervision du parquet compétent, pour éclaircir les détails de cette affaire et les préparatifs présumés des actes terroristes.