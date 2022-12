Terrorisme en Asie du Sud : A l’ONU, l’Inde dénonce le Pakistan

Le chef de la diplomatie indienne a répondu à un journaliste pakistanais qui lui demandait combien de temps New Delhi, Kaboul et Islamabad allaient tolérer le terrorisme en Asie qu’il s’était trompé d’adresse. « Vous posez la question au mauvais ministre des Affaires étrangères. C’est celui du Pakistan qui pourra vous dire combien de temps son pays compte continuer à pratiquer le terrorisme. Vous ne trompez plus personne en embrouillant le débat. Je conseille au Pakistan de faire le ménage sur son territoire », a lancé sarcastique Jaishankar.

Des déclarations largement reprises dans la presse. New Delhi affirme depuis longtemps que le Pakistan tolère des groupes islamistes armés sur son sol à dessein. Lorsque les talibans se sont emparés de l’Afghanistan, l’Inde a accusé Islamabad de les avoir hébergés. Le ministre des Affaires étrangères indien s’est aussi élevé contre le « rôle trouble » de certains pays contre le terrorisme, visant implicitement la Chine, accusée par New Delhi de passivité dans la région.

L’Inde a également profité de cette occasion pour présenter une nouvelle candidature comme membre du Conseil de sécurité de l’ONU pour la période 2028-2029.