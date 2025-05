Terres rares : Dans un rapport d’InfoLink Consulting, l’atout du lithium au Maroc mis en valeur

L’industrie mondiale des batteries de stockage connaît une reconfiguration stratégique majeure sous l’effet des tensions commerciales croissantes entre les États-Unis et la Chine. Ce contexte aussi tendu qu’incertain, les grandes entreprises du secteur cherchent à relocaliser leurs chaînes d’approvisionnement en dehors du territoire chinois, avec un intérêt particulier pour des marchés émergents tels le Maroc et l’Indonésie.

Consulté par l’Unité de recherche sur l’énergie, le même rapport a indiqué que « la capacité mondiale de production de batteries de stockage située hors de Chine a franchi le seuil des 102 GWh au premier trimestre 2025, dont 52 GWh spécifiquement alloués aux systèmes de stockage stationnaire ». Cette dynamique illustre une volonté croissante de diversification des sources d’approvisionnement et de réduction de la dépendance à la Chine, qui continue de dominer près de 90 % du marché américain.

D’autres motifs encouragent ce nouveau déploiement. Le Maroc et l‘Indonésie bénéficient de facteurs de compétitivité déterminants : une main-d’œuvre à bas coût, un accès direct aux matières premières, et un climat d’affaires favorable. Le Maroc, en particulier, tire parti de son accord de libre-échange avec les États-Unis et de ses réserves abondantes en phosphate, ouvrant la voie au développement de batteries Lithium Fer Phosphate (LPF). De son côté, l’Indonésie s’appuie sur ses ressources en nickel, élément clé dans la composition des batteries lithium-ion.

De grandes entreprises telles que LG Energy Solution, Envision et Gotion High-Tech pilotent l’expansion de leurs capacités de production vers des marchés hors Chine, en particulier en Asie du Sud-Est et en Amérique du Nord. Le rapport note que « l’Asie du Sud-Est concentre 40 % des capacités de production planifiées, avec une forte concentration de projets en Malaisie et en Indonésie ». Comme il souligne que « les industriels adoptent une approche progressive et prudente, avec des projets généralement limités à 10 GWh, et procèdent à la conversion de lignes de production initialement dédiées aux batteries pour véhicules électriques vers des solutions de stockage stationnaire, dans une logique d’optimisation des coûts et de simplification des chaînes logistiques ».