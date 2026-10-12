Tension dans le détroit d’Ormuz : Un super-tanker visé par la marine iranienne

M. Rezaï a ajouté que Donald Trump, président américain, avait eu recours à la contrebande de pétrole en s’appuyant sur des « individus malintentionnés opérant dans les eaux territoriales du Sultanat d’Oman ».

En réponse aux déclarations répétées de D. Trump sur le maintien de l’ouverture du détroit d’Ormuz, M. Rezaï a affirmé que Washington « se livre à la contrebande », ajoutant que le détroit est « sous contrôle iranien et que nous le gérons ». Il a évoqué l’utilisation de cinq ou six petites embarcations pour transférer du pétrole vers des navires-citernes plus grands, précisant que les forces iraniennes prennent pour cible, chaque nuit, cinq ou six de ces embarcations.

Ces déclarations interviennent alors que les données de navigation révèlent une baisse du trafic maritime dans le détroit d’Ormuz, tombé à son niveau le plus bas depuis plus de deux mois à la suite de la multiplication des attaques contre des pétroliers.

Pour sapait, Esmaeil Baghaei, porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, a imputé la crise dans le détroit d’Ormuz aux agressions des États-Unis contre l’Iran. Lors d’une conférence de presse, le diplomate iranien a ajouté que ce qui s’est produit dans le détroit découle de l’agression américaine et ne vise pas seulement à asseoir son autorité ou à prendre le contrôle de la zone.

Il a par ailleurs indiqué que l’échange de messages entre Washington et Téhéran se poursuit par l’intermédiaire de médiateurs, précisant que son pays examine les propositions américaines et communiquera sa position aux intermédiaires une fois l’évaluation achevée.

E. Baghaei a souligné que des consultations étaient en cours entre l’Iran et les pays de la région. « Nous avons exprimé notre disposition à faciliter un dialogue entre l’Arabie saoudite et le Yémen, car l’escalade ne sert que les intérêts de l’entité sioniste », a-t-il ajouté. Il a également rappelé qu’une feuille de route signée entre l’Arabie saoudite et le Yémen existait depuis un certain temps, mais qu’elle n’avait pas été mise en œuvre.

Et de s’interroger : « Si les États-Unis ne rencontrent aucun problème dans le détroit d’Ormuz, pourquoi tendent-ils la main à la Russie pour leur approvisionnement énergétique ? » Il a affirmé que « les consultations avec la Russie se poursuivent et que sa position demeure positive, en particulier en ce qui concerne l’accord nucléaire ».

À noter que l’administration US mettra en œuvre l’accord pétrolier portant sur le diesel avec la Russie, conformément à l’annonce du Trésor américain suite à la délivrance d’une licence générale temporaire visant à faciliter l’acheminement de diesel russe vers les marchés mondiaux.

S’agissant de l’Iran, Kazem Gharibabadi, vice-ministre des Affaires étrangères chargé des affaires juridiques et internationales, avait affirmé que le transit des navires commerciaux sans coordination préalable à travers le détroit d’Ormuz était interdit, et que l’ouverture du détroit était subordonnée au respect par les États-Unis de leurs engagements. Il a martelé que les mesures iraniennes se maintiendraient tant que Washington n’aura pas compris qu’aucune solution n’est militaire.