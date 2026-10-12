Raid meurtrier sur une mine au Soudan : La chasse égyptienne dans le box des accusés

Plus de 50 personnes auraient également été blessées. Le groupe accuse directement l’aviation égyptienne d’avoir mené les frappes, ce que Reuters n’a pas pu vérifier de manière indépendante. Le Caire n’a pas revendiqué l’opération et n’a, dans un premier temps, publié aucun commentaire officiel.

En juin déjà, 23 mineurs avaient été tués dans la même région lors de frappes elles aussi attribuées à l’Égypte. À l’époque, l’armée égyptienne avait fait état d’une « opération à grande échelle » contre l’extraction illégale d’or et les trafics, tout en assurant avoir agi sur son propre territoire. Une frontière contestée L’incident est d’autant plus sensible qu’il survient dans une zone frontalière contestée.

Le Soudan et l’Égypte revendiquent tous deux des portions de cette région, notamment autour du triangle de Halaïb, doté d’importantes ressources naturelles. Le collectif assure que les frappes de samedi se sont produites à l’intérieur du territoire soudanais. L’or est aussi devenu un enjeu central dans la guerre soudanaise.

Depuis 2023, l’effondrement de l’économie et la multiplication des déplacements ont poussé de nombreux civils vers l’extraction artisanale, tandis que les réseaux de contrebande financent différents acteurs armés. Une partie importante de la production échappe ainsi aux circuits officiels. Cette nouvelle attaque ajoute donc une dimension transfrontalière à un conflit déjà régionalisé. Si l’implication égyptienne était confirmée, elle soulignerait à quel point la guerre déborde désormais sur les questions de souveraineté, de ressources minières et de sécurité frontalière.