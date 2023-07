Tel-Aviv reconnait la marocanité du Sahara : Un consulat prévu à Dakhla…

Le gouvernement israélien a reconnu officiellement la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, indique le Premier ministre, Benyamin Netanyahu, dans une lettre adressée au roi Mohammed VI. Le chef de l’exécutif a assuré le souverain que cette position sera « reflétée dans tous les actes et les documents pertinents du gouvernement israélien », précise un communiqué du cabinet royal.

B. Netanyahu a souligné que cette décision sera « transmise aux Nations unies, aux organisations régionales et internationales dont Israël est membre, ainsi qu’à tous les pays avec lesquels Israël entretient des relations diplomatiques ». Le Premier ministre israélien a également informé le roi Mohammed VI qu’Israël examine positivement « l’ouverture d’un Consulat dans la ville de Dakhla », ajoute la même source.

Quelques heures avant l’annonce, l’armée israélienne a nommé son premier attaché militaire au Maroc, alors que les liens de sécurité entre les deux pays continuent de se renforcer après la normalisation intervenue le 10 décembre 2020. Le colonel Sharon Itach, du commandement du Front intérieur, a été choisi pour ce poste par le chef d’état-major de l’armée israélienne, le lieutenant-général Herzi Halevi, dans le cadre d’une série de nominations de haut rang au sein de l’armée. L’officier choisi, originaire du Maroc, dirige actuellement le district de Haïfa du commandement du Front intérieur. Auparavant, il a dirigé le 489e bataillon de recherche et de sauvetage « Kedem ».

Amir Ohana, président de la Knesset, s’est félicité de la reconnaissance par Israël de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Sur Twitter, il a publié une photo de lui à la Une d’un quotidien marocain arabophone, avec en arrière-plan la carte du Maroc intégrant le Sahara. En juin dernier, A. Ohana avait appelé, dans un discours prononcé au siège de la Chambre des représentants, à Rabat, B. Netanyahu, à reconnaître la marocanité du Sahara.

David T. Fisher, ex-ambassadeur US au Maroc, a salué la décision du gouvernement israélien. « Lorsque j’ai signé la carte (du Maroc), je savais que le jour viendrait pour célébrer la réception par SM le Roi Mohammed VI d’une lettre du Premier ministre Netanyahu, reconnaissant la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental », a-t-il écrit.

La décision d’Israël de reconnaître la souveraineté du Maroc sur son Sahara démontre une nouvelle fois « la très grande clairvoyance de Sa Majesté le Roi Mohammed VI », a indiqué mardi Takashi Shinozuka, ancien ambassadeur du Japon au Maroc. « J’ai été très impressionné par ce nouveau développement qui démontre une nouvelle fois la très grande clairvoyance de Sa Majesté le Roi Mohammed VI », a dit le diplomate dans une déclaration à la MAP.

Soulignant le rôle important que le Maroc joue en faveur de la paix au Moyen-Orient, le diplomate nippon s’est félicité de la dynamique créée par la décision de nombreux pays d’ouvrir des consulats dans les provinces du Sud du Maroc. Il a relevé que la décision d’Israël de reconnaitre la marocanité du Sahara et d’ouvrir un consulat dans la ville de Dakhla devrait donner une nouvelle impulsion à cette dynamique.

Sur le plan des investissements, le diplomate japonais a tenu à souligner que les capitaux juifs aux Etats-Unis et de par le monde devraient s’intéresser davantage à la région. Les capitaux européens, qui ont déjà manifesté leur intérêt dans ce sens, devraient certainement suivre cette dynamique prometteuse.

Les médias israéliens assurent que les liens entre Rabat et Tel-Aviv ont rapidement évolué depuis la signature des accords en 2020, notamment avec l’achat par Rabat de drones de pointe et d’autres équipements militaires, ainsi que divers produits de cybersécurité. Le commerce bilatéral a augmenté d’un tiers en 2022, et quelque 200 000 Israéliens ont visité le Maroc, selon les chiffres officiels. Près de 700 000 Israéliens sont d’origine marocaine et nombre d’entre eux ont conservé des liens étroits avec le Maroc. La normalisation a également été une aubaine pour les chercheurs israéliens désireux d’officialiser les relations académiques entre les pays et de poursuivre leurs recherches sur les communautés juives du Maroc, assure-t-on.

Mais aucune information n’est répercutée quant au ressentiment exprimé par un large pan de la population vis-à-vis de cette « normalisation ». Selon un sondage réalisé en 2022 par le réseau de recherche Arab Barometer, seuls 31% des Marocains s’étaient déclarés favorables à la normalisation avec l’État d’Israël. Une réalité qui transparait également via les manifestations organisées dans plusieurs villes pour dénoncer l’Accord d’Abraham et réaffirmer le plein soutien à la cause palestinienne.