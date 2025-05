Technologie : “AI FOR ALL”, Samsung présente sa gamme de produits 2025

Sous le thème audacieux de +AI FOR ALL+, Samsung Electronics a dévoilé une série de technologies et de fonctionnalités basées sur l’IA, conçues pour améliorer l’expérience utilisateur et l’intégration des appareils au sein de la maison connectée. Plaçant l’IA au cœur de ses innovations dans les secteurs des écrans, la nouvelle gamme d’écrans de Samsung (QLED, Neo QLED, Neo QLED 8K, OLED et The Frame) est dotée de Vision AI, une suite de fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle conçue pour optimiser l’expérience visuelle et l’interaction.

Cette intégration se manifeste par l’Upscaling IA, qui utilise des algorithmes d’apprentissage profond pour améliorer la résolution des contenus affichés, offrant ainsi une qualité d’image supérieure. De plus, les téléviseurs introduisent les Gestes Universels, une nouvelle méthode de contrôle permettant aux utilisateurs d’interagir avec leur écran par des mouvements de la main avec l’aide de la Galaxy Watch. La fonctionnalité de Fond d’Écran Génératif permet quant à elle de personnaliser l’apparence de l’écran lorsqu’il est en veille en générant des images uniques. Les modèles Neo QLED 8K et OLED bénéficient également d’optimisations IA qui améliorent le traitement de l’image pour un rendu plus réaliste, avec un contraste et des couleurs enrichis.

Enfin, l’intelligence artificielle est intégrée à The Frame, offrant des fonctionnalités de recommandation et d’affichage d’œuvres d’art adaptées aux préférences de l’utilisateur et à l’environnement de la pièce.

La gamme 2025 d’appareils électroménagers Bespoke AI de Samsung se distingue par une intégration poussée de l’intelligence artificielle visant à optimiser la fonctionnalité et l’expérience utilisateur. Le réfrigérateur Side-by-Side grâce à sa connectivité Wi-Fi intégrée, il peut être gérer à distance et à tout moment. L’application SmartThings permet un contrôle total sur ses performances : ajuster la température, sélectionner le mode de refroidissement le plus adapté, ou encore être avertie si la porte reste ouverte. Le réfrigérateur est également capable de détecter les anomalies et assister dans leur diagnostic. Une fonction intelligente qui va séduire tout le monde : le mode AI Energy Saving. Grâce à SmartThings Energy, il est désormais possible de réduire la consommation d’énergie jusqu’à 10%, sans même y penser. Ce mode analyse en temps réel des habitudes d’utilisation et les conditions environnementales, puis ajuste automatiquement des éléments clés comme la vitesse du compresseur et le cycle de dégivrage.

Les lave-linges de 9kg et 11kg sont équipés de la technologie AI Wash, qui ajuste automatiquement les cycles de lavage en fonction du type de tissu et du niveau de saleté détectés. De même, le climatiseur WindFree est doté de la fonctionnalité AI Auto Cooling, qui apprend les préférences de température de l’utilisateur et ajuste automatiquement le refroidissement en fonction des conditions ambiantes. Enfin, la gamme de moniteurs 2025 de Samsung intègre de nouvelles fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle afin d’améliorer l’immersion, la performance et la productivité. L’Optimisation 3D par IA permet d’améliorer la profondeur et la clarté des images tridimensionnelles, offrant ainsi une expérience visuelle plus confortable et immersive, cette technologie est présente au niveau du Moniteur Odyssey 3D. Pour la série G9, l’IA est mise au service de la performance en optimisant la qualité de l’image, en réduisant la latence pour les jeux et en ajustant automatiquement la luminosité et le contraste en fonction du contenu affiché et de l’environnement. Des fonctionnalités IA dédiées à la productivité incluent un cadrage automatique intelligent pour les appels vidéo, une organisation optimisée des fenêtres pour le multitâche et des rappels intelligents pour favoriser la concentration et le bien-être de l’utilisateur.

La gamme de produits 2025 de Samsung illustre une orientation stratégique vers l’intégration de l’intelligence artificielle dans l’ensemble de ses offres, visant à fournir des solutions plus intelligentes et plus personnalisées pour la maison connectée. Elle représente une transformation profonde de la manière d’interagir avec la technologie au quotidien. En infusant l’intelligence artificielle dans chaque catégorie, des écrans qui anticipent les besoins visuels aux appareils qui apprennent les habitudes des utilisateurs pour simplifier les tâches, Samsung ouvre les portes d’un foyer véritablement intuitif et personnalisé. Cette nouvelle génération de produits “AI FOR ALL” promet non seulement une performance accrue et une efficacité optimisée, mais aussi une expérience de vie connectée plus personnalisée, plus fluide et plus humaine, conclut le communiqué.