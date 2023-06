Tanger abrite la MEDCOP : Le Mare Nostrum en mal de coopération durable

C’est dans un contexte général incertain que se tient le Forum sur le Climat de Tanger qui succède aux deux précédentes éditions de 2015 (Marseille, France) et de 2016 (Tanger, Maroc). Les organisateurs expliquent dans un communiqué que la ligne directrice de la MEDCOP 2023 est justement de contribuer à assoir une dynamique méditerranéenne basée sur les territoires visant à faire face aux défis du changement climatique, de poursuivre et d’accélérer la coopération des pays et des régions du pourtour méditerranéen autour de projets concrets portés par des outils programmatiques opérationnels.

Il s’agit, en effet, de tout mettre en œuvre pour l’implémentation réelle du « Marrakech Partnership » pour l’Action Globale pour le Climat, souligne la même source, notant que dans la durée, cette action devrait aboutir à l’organisation d’une conférence parallèlement à chaque COP afin d’assurer le suivi des décisions prises et des projets initiés à l’occasion de chacune des éditions de celle-ci. Toute cette panoplie de mesures et d’actions concrètes devrait être réalisée avec l’implication directe et étroite des collectivités locales ainsi que les acteurs non-étatiques des pays du Sud.

La MEDCOP 2023 de Tanger a ainsi pour objectifs contextuels de réfléchir sur les enjeux du moment et que les organisateurs résument en six points. Il s’agit de contribuer à construire et consolider une dynamique méditerranéenne face aux défis du changement climatique, accélérer à tous les niveaux la coopération efficiente autour de projets concrets et la mise en œuvre d’outils d’opérationnalisation pragmatiques, être un acteur méditerranéen incontournable dans la mise en œuvre concrète du Marrakech Partnership pour l’Action Climat Globale, s’inscrire dans la durée dans une dynamique proactive en organisant une conférence en amont de chaque COP et en assurant le suivi des décisions et des projets initiés et enfin favoriser davantage la participation des collectivités locales et les acteurs non étatiques des pays du Sud aux initiatives internationales en la matière.

Au plan organisationnel, le Forum de Tanger sera structuré en une séance d’ouverture, 16 conférences thématiques, un Business Forum, un Side Events (sessions de formation et B to B, think-tank à l’université, rencontre autour de la Medcop à la commune et autres endroits de la ville de Tanger) et une séance de clôture. Par ailleurs, un pavillon de solutions sera dédié durant ces deux journées de la MECOP Tanger à la mise en place de stands-solutions liés aux thèmes qui seront abordés lors de cette 3è édition, fait savoir la même source.

Les organisateurs précisent par ailleurs que lors de ce Forum consacré au Challenge Climate Change, des axes d’analyse et de concertation traiteront des problématiques qui mettent en focus les enjeux d’une telle conférence, en particulier ceux de la régionalisation de l’agenda du Marrakech partnership, de la territorialisation des objectifs de développement durable (ODD), de la mise en œuvre territoriale du Plan d’Action Genre de la CCNUCC (GAP) et du déploiement du Nouvel Agenda Urbain.

On souligne aussi que la MEDCOP est organisée autour de huit hubs thématiques : Villes et territoires résilients, Systèmes alimentaires durables, Gestion durable des ressources en eau & Economie bleue, Transition énergétique, Femme et Climat, Solutions fondées sur la nature, Migration climatique, paix et sécurité et Coopération décentralisée et finance climat. La conférence est également le lieu idoine pour les rendez-vous B to B, les expositions liées à ses objectifs et la mise en exergue de solutions et de formations en relation avec le Climate Change.

Concernant la Maison Méditerranéenne du Climat (MMC), il s’agit d’une institution couvrant le domaine de la lutte contre le changement climatique. Elle a été créée en mai 2018, par la Fondation de la Maison Méditerranéenne du Climat (FMMC) conformément aux recommandations de la MEDCOP 2016, et à l’effet d’agir dans les domaines des changements climatiques dans le bassin méditerranéen.

La MMC contribue au renforcement du pouvoir d’action des Collectivités Territoriales et des acteurs non étatiques, en matière d’atténuation, d’adaptation et de résilience au changement climatique, en les accompagnant dans la mise en œuvre des agendas climatiques (mondiaux, régionaux, nationaux et territoriaux. Elle Constitue une institution méditerranéenne de référence, en matière de lutte contre le changement climatique et ses effets.