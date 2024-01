Statut des Sebta et Melilla : Vox appelle Madrid à faire preuve de fermeté contre Rabat

Vox, formation d’extrême droite, affirme que « la présence des deux villes espagnoles en Afrique du Nord » constitue « l’un des principaux problèmes des relations bilatérales entre l’Espagne et le Maroc ». Et de dénoncer le développement par le Maroc « d’une série de mesures visant à annexer Ceuta et Melilla à ses territoires, ainsi que les rochers et les îles sous souveraineté espagnole ». Le parti a fustigé la position marocaine qu’il a qualifiée d’« irrespectueuse » envers l’Espagne, concernant le « refus continu de reconnaître les eaux territoriales espagnoles de Ceuta, Melilla, ainsi que les îles et rochers », tout en critiquant ce qu’il a qualifié de « négligence » de la part du royaume ibérique dans ce dossier.

« La position du Maroc a toujours été celle du mépris de l’intégrité territoriale de notre nation, à travers des allégations infondées et par la permission, voire la complicité, d’opérations de migration irrégulière », a déclaré le groupe parlementaire, en référence aux évènements de 2021, lorsque plusieurs nationaux ont traversé la frontière avec Sebta. Selon Vox, le gouvernement espagnol « doit défendre sans équivoque sa souveraineté sur Ceuta et Melilla (…) et doit également protéger les ressortissants espagnols qui y résident ou y sont déployés ».