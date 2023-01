Sports Orange Corners : Tibu Africa et l’ambassade des Pays-Bas priment les jeunes

L’entreprenariat des jeunes dans le domaine du sport est aujourd’hui l’un des centres d’intérêt de Tibu Africa et de l’Ambassade des Pays-Bas au Maroc qui œuvrent pour l’incubation et l’accompagnement des jeunes entrepreneurs au Maroc et en Afrique à travers le programme Sports Orange Corners.

Le 27 janvier 2023, au Technopark de Casablanca, Tibu Africa, principale ONG au Maroc et en Afrique qui utilise la force du sport pour concevoir des solutions sociales et innovantes dans le domaine de l’éducation, l’autonomisation et de l’inclusion socio-économique des jeunes et des femmes par le sport et l’ambassade des Pays-Bas au Maroc sont heureux d’honorer et de récompenser les jeunes entrepreneurs de la deuxième promotion du programme Sports Orange Corners axé sur l’entrepreneuriat dans le domaine sportif à fort impact sur quatre domaines majeurs : Sport et Éducation, Sport et Santé, Sport et Environnement et Sport et Nouvelles Technologies et big data.

« Les entrepreneurs sociaux sportifs sont des innovateurs. Ils lancent des modèles à fort impact qui donnent vie à de nouvelles idées, libèrent le potentiel des communautés et créent de bons emplois pour la Jeunesse Africaine. », déclare Mohamed Amine ZARIAT, Ashoka Fellow et Président de l’ONG Tibu Africa. Suite à un appel à candidature auprès de jeunes marocain.e.s et migrant.e.s âgé.e.s entre 18 et 35 ans, 12 postulants incubé.e.s ont été retenu.e.s pour bénéficier d’un programme d’incubation et d’accompagnement, allant de la période d’intégration au programme jusqu’à l’implémentation du projet.

Au cours de 6 mois d’apprentissage et d’accompagnement, les jeunes entrepreneur.e.s ont bénéficié des séances de formations, bootcamps, masterclass, et sessions de mentorats qui ont eu pour objectif de développer les connaissances et compétences entrepreneuriales dans plusieurs domaines notamment : le marketing digital, la structuration juridique et financière des projets, des business model canvas, et l’élaboration de business plan, etc. Les jeunes entrepreneur.e.s sociaux sportifs se sont armés d’outils nécessaires à la transformation de leurs idées et projets en entreprise grâce aux séances de suivi stratégiques dispensées par l’équipe Tibu Africa, les coachs et des experts assermentés et passionnés dans les secteurs de l’entreprenariat et du sport.

Les jeunes entrepreneur.e.s ont eu l’opportunité de présenter leurs projets devant des représentants de Tibu Africa et de l’ambassade des Pays- Bas, des membres de Sports Orange Corners, des investisseurs, des bailleurs de fonds et acteurs de l’écosystème entrepreneurial au Maroc.