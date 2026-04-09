Souveraineté technologique : Maroc Telecom approche l’UE

Cette rencontre a permis d’engager des échanges approfondis autour des enjeux liés à la souveraineté numérique, devenue un pilier central des stratégies digitales tant en Europe qu’en Afrique. Les discussions ont porté sur plusieurs axes clés, notamment la protection des infrastructures critiques, la gouvernance des données, la cybersécurité ainsi que les conditions nécessaires à un développement technologique autonome et durable.

Pour Maroc Telecom, comme pour l’Union européenne à travers des initiatives telles que le Digital Network Act, la souveraineté numérique s’impose désormais comme une priorité stratégique. En tant qu’acteur majeur des télécommunications sur le continent africain, le groupe joue un rôle central dans la sécurisation des réseaux, la gestion des flux de données et la structuration d’un écosystème numérique local.

Cette ambition se traduit notamment par des investissements continus dans les réseaux de nouvelle génération, les solutions cloud et les dispositifs de cybersécurité, avec l’objectif de bâtir un environnement numérique résilient, sécurisé et au service du développement économique du continent.

Cette réunion s’inscrit également dans une dynamique plus large de coopération entre l’Europe et l’Afrique, alors que les deux espaces font face à des défis communs : renforcer la sécurité face aux cybermenaces, garantir la protection des données et développer des alternatives crédibles dans un paysage numérique dominé par quelques grands acteurs mondiaux.

À cette occasion, M. Benchaaboun a souligné que la souveraineté numérique constitue une responsabilité concrète pour le groupe, impliquant la sécurisation quotidienne des infrastructures et la maîtrise des données. Il a également insisté sur la convergence des intérêts entre l’Europe et l’Afrique, ainsi que sur leur capacité à construire ensemble des réponses adaptées aux enjeux actuels.