Sonasid surfe sur la vague BTP : Et consolide ses résultats en 2025

Portée par le dynamisme du secteur national du BTP et l’efficacité de son plan de développement, Sonasid affiche une croissance soutenue de son chiffre d’affaires. Le chiffre d’affaires social s’établit à 6,224 milliards de dirhams, en hausse de 16% par rapport à 2024. À l’échelle consolidée, il atteint 6,386 milliards de dirhams, enregistrant également une progression de 16%, soutenue par l’augmentation des volumes de vente.

L’exercice 2025 se distingue par une progression significative de la profitabilité, portée par la mise en œuvre du plan stratégique du groupe.

Au niveau social, le résultat d’exploitation atteint 396 MDH, en hausse de 80%, tandis que le résultat net s’élève à 261 MDH, en progression de 73% Au niveau consolidé, l’EBITDA ressort à 610 MDH (+69%), le résultat d’exploitation atteint 437 MDH (+97%), et le résultat net part du groupe s’établit à 272 MDH (+93%).

Cette performance s’explique notamment par les efforts de réduction des coûts, le renforcement des capacités de production, le développement des activités de recyclage ainsi que la contribution positive de la filiale Longometal Armatures.

Le Conseil d’administration proposera à l’Assemblée générale la distribution de 202,8 MDH de dividendes, soit 52 dirhams par action, au titre de l’exercice 2025.

Sonasid poursuit le déploiement de son plan stratégique « Act For Impact », axé sur : le développement commercial, le renforcement de la compétitivité industrielle et l’innovation. La modernisation de l’aciérie constitue un levier central de cette stratégie, visant à améliorer durablement la performance opérationnelle. Par ailleurs, le groupe prévoit d’élargir son périmètre d’activité dès le premier semestre 2026, avec le lancement d’un projet de valorisation du cuivre et de l’aluminium.

Fort de son expertise industrielle et de la solidité de son modèle, Sonasid entend capitaliser sur la dynamique favorable du secteur du BTP pour poursuivre une trajectoire de croissance rentable et maîtrisée dans les années à venir.