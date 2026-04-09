CAN U17 : Le Maroc placé dans un groupe relevé

Les Lionceaux de l’Atlas évolueront dans le groupe A aux côtés de l’Egypte, la Tunisie et l’Éthiopie, dans une configuration marquée par des confrontations arabes prometteuses.

Dans les autres groupes, la compétition s’annonce tout aussi intense. Le groupe B réunira notamment la Côte d’Ivoire, le Cameroun, l’Ouganda et la RD Congo, tandis que le groupe C opposera le Mali, l’Angola, la Tanzanie et le Mozambique. Enfin, le groupe D mettra aux prises le Sénégal, l’Afrique du Sud, l’Algérie et le Ghana.

À travers cette répartition, la Confédération africaine de football entend garantir un niveau de compétition élevé entre les différentes sélections. Ce tournoi constitue en effet une vitrine majeure pour les jeunes talents du continent et un tremplin vers les grandes compétitions internationales.

Pays hôte de cette édition 2026, le Maroc se prépare à mobiliser d’importants moyens organisationnels afin d’assurer le bon déroulement de l’événement. Les supporters marocains espèrent voir les jeunes Lions de l’Atlas réussir leur entrée en lice, dans un groupe où les derbies face à l’Égypte et à la Tunisie s’annoncent déjà décisifs.