Marathon des Sables : R. El Morabity domine la 3è étape

Longue de 29,1 kilomètres, avec un dénivelé positif de 413 mètres, l’étape était jalonnée de trois points de contrôle situés aux kilomètres 11,2, 17,4 et 22,9, obligeant les coureurs à gérer leur effort avec une grande précision.

Chez les hommes, le duo français de Michaël Gras et Ludovic Pommeret a tenté d’imposer un rythme soutenu pour surprendre les frères El Morabity, passant en tête au premier point de contrôle, tandis que Mohamed El Morabity se contentait de suivre leur allure, et que R. El Morabity adoptait une approche prudente en début de course.

À l’approche du deuxième point de contrôle, la physionomie de la course a évolué, avec le recul de Pommeret, laissant Gras seul en tête. Au troisième point de passage, R.El Morabity a opéré un retour progressif, capitalisant sur sa grande expérience du désert, alors que son frère Mohamed concédait de précieuses minutes.

Dans le final, les coureurs marocains ont imposé leur supériorité. R. El Morabity s’est adjugé la victoire en 2h17min29s, devançant M. El Morabity, deuxième en 2h18min28s, tandis que le Français Michaël Gras complète le podium en 2h21min29s.

Chez les femmes, la Française Maryline Nakache a confirmé son excellente forme en dominant la course de bout en bout avec un timing de 2h55min21s. La lutte pour les places d’honneur a été marquée par le retour en force de la Marocaine Aziza El Amrany, qui s’est emparée de la deuxième place en 3h09 min18s, devant la Française Agathe Teillet-Magot, troisième en 3h13min56 s.

Cette troisième étape constitue un tournant dans la compétition, ouvrant la voie à la quatrième étape, la plus longue et la plus exigeante de ce marathon, avec ses 100 kilomètres. Cette édition du Marathon des Sables, qui se tient du 03 au 13 avril, connait la participation de plus de 1500 participants issus de 62 nationalités.