La famille marocaine sous la loupe du HCP : Un pilier socio-économique qui résiste au temps

Présentée lors d’une conférence-débat animée et présidée par Chakib Benmoussa, Haut-Commissaire au Plan, cette deuxième édition de l’ENF s’impose d’emblée comme une référence statistique et sociologique incontournable. Elle offre, après celle de 1995, une radiographie précise et actualisée des effets croisés et cumulatifs des transitions démographiques, économiques et sociales sur les ménages marocains.

Entre 1995 et 2025, le Maroc a en effet traversé des mutations d’une ampleur inédite : accélération fulgurante de l’urbanisation, accès massif à l’éducation, ou encore évolution de la place des femmes dans l’espace public et sur le marché du travail. L’enquête passe ainsi au crible de nombreux indicateurs clés pour mesurer l’impact de ces décennies de changement : la composition des foyers, les réseaux de solidarité, la mobilité sociale, ainsi que l’évolution des valeurs conjugales et familiales.

Les résultats de l’enquête mettent en évidence plusieurs bouleversements majeurs dans l’organisation intime de la société marocaine, à commencer par le triomphe incontestable du noyau parental. L’étude confirme en effet une recomposition profonde des modèles familiaux. On observe aujourd’hui un déclin net et continu des formes de cohabitation élargie, cette organisation patriarcale où de grandes fratries et plusieurs générations vivaient sous le même toit. L’exode rural et les nouvelles contraintes liées au mode de vie urbain ont favorisé l’émergence et la domination de la famille nucléaire, désormais restreinte aux parents et à leurs enfants.

Cette mutation structurelle s’accompagne d’une évolution des parcours de vie individuels. Sous l’effet des transformations économiques et de l’affirmation de nouvelles aspirations personnelles, les dynamiques conjugales se redéfinissent entièrement. L’enquête souligne des changements significatifs dans les comportements sociaux, impactant directement les trajectoires des Marocains. Cela se traduit notamment par un recul de l’âge au premier mariage, une modification des perceptions entourant le divorce, une baisse mécanique de la fécondité et une transformation globale des conditions de vie au sein des foyers.

Néanmoins, l’un des constats les plus marquants de cette enquête réside dans la formidable résilience de l’institution familiale. Malgré cette transition socioculturelle exceptionnellement rapide, la famille demeure le socle incontesté de la société marocaine. Dans un contexte économique où les incertitudes peuvent peser lourd, elle continue d’assurer ses fonctions vitales au quotidien. Elle agit comme un véritable filet de sécurité et de solidarité socioéconomique infaillible, tout en garantissant le maintien d’un lien social fort et en assurant, contre vents et marées, la transmission intergénérationnelle des valeurs identitaires et culturelles.

Ces nouvelles réalités sociologiques ne sont pas sans conséquences pour l’avenir de la nation. En démontrant l’ancrage progressif et irréversible d’un modèle familial contemporain aux aspirations inédites, les tendances dévoilées par l’ENF 2025 lancent un appel direct et urgent aux décideurs politiques. L’étude souligne la nécessité impérieuse de repenser l’action de l’État et d’élaborer de nouvelles politiques publiques, beaucoup mieux adaptées aux défis actuels. Il s’agira désormais d’accompagner efficacement les ménages marocains dans cette transition historique, en concevant des dispositifs de soutien qui prennent pleinement en compte ces nouvelles configurations familiales et les vulnérabilités qui peuvent en découler.