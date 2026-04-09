Rating du Groupe OCP : Moody’s confirme la note de crédit à long terme

La confirmation de cette note intervient dans un environnement macroéconomique et géopolitique particulièrement exigeant. Malgré un contexte marqué par la volatilité des marchés et des tensions logistiques à l’échelle mondiale, l’OCP prouve sa capacité à absorber des conditions de marché plus contraignantes tout en préservant un profil de crédit stable. Le maintien de ce rating reflète également son aptitude à naviguer au travers des perturbations des chaînes logistiques et de la volatilité de ses principaux intrants, sans que son profil de crédit n’en soit altéré.

Pour justifier sa décision, Moody’s met en lumière la force structurelle et le positionnement stratégique unique de l’OCP. Le groupe détient en effet près de 70 % des réserves mondiales prouvées de phosphate et s’impose comme le premier producteur d’engrais phosphatés au monde par capacité. À ce leadership mondial s’ajoute une structure de coûts hautement compétitive qui lui permet d’afficher des marges nettement supérieures à la majorité de ses concurrents, lui conférant un avantage concurrentiel durable. De plus, le besoin mondial en fertilisants est porté de façon structurelle par la croissance démographique et la raréfaction des terres arables, garantissant à l’OCP un socle de marché solide sur le long terme.

L’agence de notation salue également le cadre de gestion financière très prudent adopté par le groupe. Cette rigueur se manifeste à la fois par le maintien d’un niveau de liquidité solide et par une gestion proactive du profil de la dette, passant notamment par une anticipation des échéances obligataires bien en amont.

Grâce à cette performance globale, l’OCP se distingue clairement parmi ses pairs au sein du secteur. La note Baa3 correspondant à la catégorie « investment grade » dans l’échelle de Moody’s, le maintien de cette évaluation confirme que l’OCP demeure un émetteur de référence pour les investisseurs à la recherche d’actifs obligataires de qualité dans la zone EMEA.