Solidarité renouvelée d’E. Macron : Et mise sous le boisseau de toute polémique

Dans une vidéo diffusée, mardi soir, sur son compte X, Emmanuel Macron a adressé un message de solidarité aux Marocains après le séisme dévastateur ayant ravagé le Royaume. Le locataire de l’Elysée a remis en place les polémistes, notamment auprès des médias français qui insinuent que le Maroc bloque et refuse l’aide de la France. « La France a été bouleversée de ce qui s’est passé dans la nuit vendredi au samedi, de ce terrible tremblement de terre, et nous avons évidemment une pensée pour les disparus, leur famille, pour les blessés », a-t-il d’abord réitéré. E. Macron a souligné que « dans ce moment, qui est un moment évidemment de peine, mais aussi d’action et de solidarité, je voudrais avoir des mots très simples. J’ai vu beaucoup de polémiques ces derniers jours qui n’ont pas lieu d’être ». « Nous sommes là. Nous avons la possibilité d’apporter une aide humanitaire directe. C’est évidemment à Sa Majesté le Roi et au gouvernement du Maroc, de manière pleinement souveraine, d’organiser l’aide internationale. Et donc nous sommes à disposition de leur choix souverain », a-t-il ajouté tout en précisant que « c’est depuis la première seconde ce que nous faisons de manière tout à fait normale. Et donc je souhaiterais que toutes polémiques qui viennent diviser, qui viennent compliquer les choses dans ce moment qui est déjà si tragique, puissent se taire par respect pour toutes et tous ».

Le président français rappelle ainsi le financement des associations et ONG présentes dans le pays et qui contribuent aux secours en cours, notant qu’ils continueront de le faire. L’aide qui a été annoncée est de cinq millions d’euros. « Nous serons là dans la durée sur le plan humanitaire, sur le plan médical, pour la reconstruction, pour l’aide aussi culturelle et patrimoniale, dans tous les domaines où le peuple marocain et ses autorités considéreront que nous serons utiles », a enfin assuré E. Macron.