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Soins de santé primaires : 1 400 centres réhabilités

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Soins de santé primaires : 1 400 centres réhabilités

Lors du lancement des services de l’hôpital de proximité d’Aït Ourir et du centre de santé rural de deuxième niveau de Tazart, en présence notamment du ministre de la Santé et de la protection sociale, Amine Tehraoui, et de Mustapha El Maaza, gouverneur de la province d’Al Haouz, Aziz Akhannouch a indiqué aux représentants des médias, que 1 600 centres supplémentaires seront concernés dans le cadre de la deuxième phase du programme. 500 autres seront réhabilités en 2026, en vue d’atteindre un total de 3 000 établissements à l’échelle nationale.

Il a, par ailleurs, souligné que ce programme constitue un prélude essentiel dans le parcours de soins, permettant de rapprocher les services de santé des citoyens et d’en améliorer la qualité, notamment dans les zones rurales et enclavées. Comme il a également relevé que la mise à niveau des établissements de santé, toutes catégories confondues, vise à renforcer l’offre sanitaire et à promouvoir l’équité territoriale.

Selon les données communiquées, 1 400 établissements de santé ont été réhabilités dans les 12 régions du Maroc, pour un investissement global dépassant 6,43 milliards de dirhams, bénéficiant à plus de 20 millions de citoyens en milieux urbain et rural.

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