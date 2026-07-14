Silver économie : L’autre facette du vieillissement démographique

Le vieillissement de la population marocaine ne constitue pas uniquement un défi social et familial. Il ouvre également des perspectives économiques dans la santé, le logement, les transports, les technologies, les loisirs et les services destinés aux personnes âgées. Selon le Rapport Budget Genre simplifié 2026 du ministère de l’Économie et des Finances, le développement de cette « Silver économie » pourrait générer une valeur ajoutée additionnelle d’environ 18 milliards de dirhams chaque année.

Le document inscrit cette évolution dans une transition démographique déjà perceptible. Les résultats du Recensement général de la population et de l’habitat de 2024 font ressortir une baisse de la fécondité à 1,97 enfant par femme, soit un niveau inférieur au seuil de remplacement des générations. Dans le même temps, la taille moyenne des ménages est passée de 4,6 personnes en 2014 à 3,9 en 2024, tandis que la part des personnes âgées de 60 ans et plus a atteint 13,8 %, contre 9,4 % dix ans auparavant. Ces changements modifient progressivement les besoins de la population, mais aussi les formes de solidarité familiale et intergénérationnelle. La réduction de la taille des ménages et l’évolution vers des structures familiales plus petites limitent les possibilités de prise en charge des personnes âgées à l’intérieur du cercle familial. Elles renforcent, en parallèle, la demande potentielle de services spécialisés, rémunérés et professionnalisés.

Les projections macroéconomiques reprises par le rapport ont été réalisées par le ministère de l’Économie et des Finances à partir d’une estimation des dépenses de consommation des seniors et des projections démographiques du Centre d’études et de recherches démographiques. Selon cet exercice, le potentiel de la Silver économie pourrait progresser de près de 7 % en moyenne par an jusqu’en 2050. Il atteindrait alors plus de 640 milliards de dirhams, soit environ 13 % du PIB, contre 53 milliards de dirhams en 2014. Les personnes âgées de 60 ans et plus seraient à l’origine de près de 22 % des dépenses totales de consommation à cette échéance, contre 13,4 % en 2014.

Le développement de cette économie pourrait, d’après le rapport, apporter 0,6 point supplémentaire de PIB national par an. Cette contribution correspondrait à la création d’environ 18 milliards de dirhams de valeur ajoutée additionnelle chaque année. Ces estimations sont issues d’un travail prospectif de la Direction des études et des prévisions financières publié en juin 2021 et repris dans l’édition 2026 du Rapport Budget Genre simplifié.

La Silver économie est présentée comme l’adaptation de l’activité économique et de la société au vieillissement de la population. Elle englobe les produits et services visant à répondre aux besoins évolutifs des personnes âgées et à améliorer leur qualité de vie, dans une logique d’accompagnement et de prévention. Son champ dépasse ainsi les seuls soins médicaux. Il comprend notamment la santé, les soins à domicile, le logement adapté, les transports, les technologies, les loisirs et les services communautaires. Cette diversité ouvre, selon le rapport, des possibilités d’investissement et de création d’emplois dans plusieurs secteurs.

Le ministère relie directement le développement de la Silver économie à l’autonomisation économique des femmes. Les besoins croissants en matière de santé, de soins à domicile et de services communautaires pourraient favoriser la création d’emplois féminins décents, mais aussi soutenir l’entrepreneuriat des femmes.

Cette orientation s’inscrit plus largement dans le développement de l’économie des soins à autrui. Celle-ci regroupe les activités rémunérées et non rémunérées assurant le bien-être physique, psychologique et social des personnes dépendantes, notamment les enfants, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap et les malades.

Le potentiel de la Silver économie dépendrait également de l’évolution du profil socio-économique des seniors. Le rapport relève à cet égard une féminisation croissante de cette population, une amélioration progressive de son niveau d’instruction, un accès renforcé aux services de santé et une généralisation graduelle de la protection sociale. Ces évolutions pourraient accroître la capacité des personnes âgées à recourir à des services de soins rémunérés et professionnalisés. Elles permettraient ainsi de faire émerger une offre plus structurée, adaptée à des besoins appelés à croître en volume et à se diversifier au fil du vieillissement de la population.

Le rapport souligne toutefois que la prise en charge des seniors repose encore largement sur les solidarités familiales et sur un travail bénévole assuré principalement par les femmes, notamment les épouses, les filles et les belles-filles. L’accélération du vieillissement et la réduction de la taille des ménages rendent progressivement nécessaire le développement de services accessibles et adaptés, ainsi que la structuration cohérente d’une véritable économie des soins.