Séisme d’El Haouz : Le Souverain au chevet des blessés à Marrakech

Au sein de la structure hospitalière, le roi s’est rendu dans les services où les blessés sont pris en charge, pour s’enquérir de leur état de santé et des soins qui leur sont prodigués par les équipes médicales mobilisées dans le sillage de la catastrophe naturelle. Au niveau de la région de Marrakech-Safi, 2 171 blessés ont été accueillis dans les différents centres, dont 484 blessés graves et 1 570 légers. 248 personnes sont toujours hospitalisées.

A cette occasion, le souverain a fait un don de sang, en signe de solidarité avec les victimes. Samedi, le souverain a donné ses instructions pour que soit décrété un deuil national de trois jours. En hommage aux âmes des défunts, une prière de l’absent a été observée, dimanche, dans l’ensemble des mosquées du pays.

A signaler aussi que la Fondation Mohammed V pour la solidarité a mis en place un dépôt central pour la collecte des aides destinées aux victimes du séisme d’Al Haouz, à l’instar des structures similaires créées par la Fondation dans d’autres régions du Maroc. Des équipes de travail représentant les différents partenaires de la Fondation s’emploient, tout au long de la journée, à recevoir, trier et préparer les cargaisons d’aides en nature destinées aux régions affectées, y compris celles fournies par les citoyens et les acteurs de la société civile de l’ensemble des régions du Maroc.

La création de ce nouveau dépôt intervient dans le cadre des efforts d’accompagnement et de soutien déployés par la Fondation au profit des populations des villages touchés. « Les aides sont acheminées depuis les entrepôts centraux vers les entrepôts locaux », a expliqué Souad Boulouiz, cheffe de projets à la Fondation, faisant état de la création de deux dépôts au niveau de la région de Marrakech-Safi, précisément à Tahanaout et Chichaoua, d’où ces aides sont acheminées directement vers les douars touchés.

La distribution de ces aides se fait par voie terrestre pour les douars accessibles, ou grâce à l’intervention efficace et urgente des Forces armées royales (FAR) et de la Gendarmerie royale au moyen d’hélicoptères qui font parvenir ces aides aux populations tout au long de la journée, a-t-elle ajouté au micro de la MAP.

Saluant hautement le grand élan de solidarité des différentes composantes de la société marocaine envers les victimes du séisme, la responsable de l’institution a souligné que la Fondation œuvre sans relâche, en étroite coordination et en partenariat avec les services du ministère de l’Intérieur, les FAR, la Gendarme royale, la Protection civile et les autorités locales, en vue de subvenir aux besoins des populations affectées.