Santé des réfugiés : Le Maroc s’engage…

Cette réunion a connu la participation des représentants de plus de 48 Etats membres des Nations unies et d’autre institutions. Elle promeut « l’inclusion des réfugiés et des migrants dans les systèmes de santé nationaux » des pays des résidences, tout en renforçant les capacités de réponses aux urgences sanitaires.

Selon un communiqué de l’OIM, les pays soutenant la Déclaration de Rabat se sont engagés sur trois axes : l’amélioration rapides de « la santé des réfugiés et des migrants ainsi que leurs communautés d’accueil », « la prise en charge des causes profondes qui influencent négativement leur santé » et aussi « l’inclusion des considérations de santé et de protection sociale dans les politiques nationales relatives aux réfugiés et aux migrants ».

Selon Khalid Ait Taleb, ministre de la Santé et de la protection sociale, le Maroc a inscrit ces volets dans sa politique gouvernementale du fait de la position du royaume, « un point de transit, un pays d’accueil et un havre de paix pour quiconque en fait la demande ».

Cette troisième consultation mondiale vise à éclairer les décisions politiques, à contribuer aux objectifs internationaux pertinents et à promouvoir la mise en œuvre d’interventions appropriées qui améliorent, protègent et préservent la santé ainsi que le bien-être de tous les réfugiés, migrants et communautés d’accueil.