Sanctions contre la Russie et l’Iran : Ankara, Riyad et Mascate dans le radar US

Brian Nelson, le plus haut responsable en matière de sanctions du Trésor américain, entame depuis dimanche une visite de cinq jours en Turquie, en Arabie saoudite et à Oman. L’objectif de cette tournée est de mettre en garde entreprises et gouvernements de ces trois pays contre les tentatives de contournement des sanctions US contre la Russie et l’Iran.