Sanaa continue à lancer ses missiles et drones : Un navire israélien, le Pacific 01, a été ciblé…

Un navire a été touché par un missile au large du Yémen, où les forces de Sanaa multiplient les attaques contre la marine marchande en lien avec Israël, a rapporté l’agence de sécurité maritime britannique (UKMTO). « Le navire a subi quelques dommages. L’équipage est sain et sauf », a-t-elle indiqué, ajoutant que le navire se dirigeait vers son prochain port d’escale. L’attaque, qui a également été signalée par la société de sécurité maritime Ambrey, s’est produite à 76 miles nautiques à l’ouest de la ville de Hodeïda et n’a pas été revendiquée dans l’immédiat.

L’armée américaine avait annoncé plus tôt dans la matinée avoir détruit neuf missiles balistiques antinavires et deux drones houthis après des tirs des rebelles yéménites en mer Rouge et dans le golfe d’Aden. Le commandement américain pour le Moyen-Orient (Centcom) a « détruit, dans les territoires sous contrôle des Houthis, neuf missiles balistiques antinavires et deux drones qui présentaient une menace imminente pour la marine marchande et les navires de guerre américains dans la région », a-t-il indiqué dans un bref communiqué.

Selon l’armée américaine, les tirs de missiles des Houthis en direction du golfe d’Aden et de la mer Rouge n’ont causé « aucun dommage, ni aucun blessé ».

Dans un discours prononcé dans la soirée du 14 mars, Abdel Malek al-Houthi, a affirmé que son mouvement allait « poursuivre et étendre la portée de [ses] opérations ». « Notre principale bataille consiste à empêcher les navires liés à l’ennemi israélien de traverser la mer d’Oman, la mer Rouge et le golfe d’Aden, mais nous nous efforcerons aussi […] de les empêcher de traverser l’océan Indien et d’aller de l’Afrique du Sud vers le cap de Bonne-Espérance », a-t-il déclaré.

Les forces navales de Sanaa ont élargi ces dernières heures le rayon de leurs opérations militaires, de la mer Rouge et du golfe d’Aden jusqu’à la mer d’Oman et au golfe Indien, ce qui a incité la marine britannique à avertir les navires des dangers potentiels.

La société britannique de sécurité maritime Ambrey a fait état d’attaques aux missiles lancées depuis les zones contrôlées par Ansarullah (forces de résistance yéménite, ndlr) vers l’île de Socotra, située sur la côte nord-est du Yémen, à plus d’un millier de kilomètres de la capitale yéménite. Elle a conseillé à tous les navires passant à proximité de l’île, située à l’intersection de l’océan Indien et de la mer d’Oman, de prendre des mesures, notamment en réduisant le nombre de membres d’équipage et en arrêtant les mouvements de tout le personnel.

Le quotidien libanais Al-Akhbar assure, en reprenant ce que disent des experts, que l’accès à l’archipel de Socotra, qui comprend une base militaire américano-émiratie sur l’île Abd al-Kuri, « reflète les capacités militaires de Sanaa. Et s’inscrit dans le cadre d’une volonté de cibler la présence étrangère dans l’archipel et d’y resserrer l’étau sur la présence israélo-américano-britannique ». Cette évolution intervient quelques semaines après la révélation de mouvements militaires émiratis-américains sur l’île Abd al-Kuri, l’une des plus grandes îles de Socotra. Une enquête publiée fin février dernier sur une plateforme liée aux renseignements, a révélé que « Washington et Abou Dhabi mènent des activités suspectes à Abd al-Kuri ». « Des mouvements de navires inconnus, au service de partis régionaux (en référence à l’entité d’occupation israélienne) ont été repérés dans la base émiratie », a-t-on ajouté de même source.

Des sources des renseignements yéménites ont confirmé que « les Émirats arabes unis, avec la supervision et la participation du commandement central américain, ont transformé Abd al-Kuri en base militaire et centre de suivi des navires au profit de l’entité sioniste ».

Plus d’une source au sein du gouvernement fidèle à la coalition saoudo-émiratie ont confié au quotidien Al-Akhbar « l’accélération des travaux de construction sur l’île à la suite de l’opération Déluge d’Al-Aqsa ». Selon la même source, « un aérodrome est désormais prêt à recevoir des gros avions militaires ».

Rappelons que dans son discours hebdomadaire, le chef d’Ansarullah a affirmé que les opérations yéménites en soutien à Gaza ont atteint une ampleur sans précédent, dont trois ont eu lieu dans l’océan Indien, expliquant que « les opérations militaires continuent de s’intensifier, avec une efficacité accrue ». Plus, devait-il ajouter, « nous nous dirigeons vers l’interdiction des navires liés à l’ennemi israélien de traverser l’océan Indien depuis l’Afrique du Sud vers le Cap de Bonne-Espérance ».

Dans la nuit, les médias de Sanaa ont fait état « d’une agression américano-britannique contre la zone d’Al-Jah dans le district de Bayt Al-Faqih à Hodeïda, dans l’ouest du Yémen ».

Dans le cadre de leurs opérations en mer Rouge et mer Arabe en soutien à la bande de Gaza, victime d’une guerre israélienne génocidaire depuis le 7 octobre, les forces yéménites de Sanaa ont déclaré vendredi avoir réalisé 5 opérations entre la mer Rouge et l’océan Indien.

Selon le général Yahia Saree, porte-parole de l’armée de Sanaa, 3 opérations ont visé 3 navires israéliens et américains dans l’Océan Indien, en utilisant des missiles navals et des drones. En mer Rouge, le haut gradé a indiqué que des drones ont visé un destroyer américain et des missiles navals ont visé un navire israélien Pacific 01.

Depuis que les Américains et les Britanniques sont intervenus « en soutien à Israël », selon les dirigeants yéménites de Sanaa, et bombardent des zones sur le sol yéménite ou ripostent aux opérations yéménites, les forces de Sanaa visent les navires de ces deux pays dans cette zone maritime. Cette escalade au large du Yémen a poussé de nombreux armateurs à éviter cette zone essentielle pour le commerce international.

Premier allié d’Israël, Washington justifie dans son discours médiatique la mise en place en décembre de sa coalition multinationale en disant « voulant protéger le trafic maritime ». Mais elle n’est pas parvenue à faire cesser les attaques.