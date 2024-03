Saisonnières marocaines en Espagne : Exploitation sous serre…

Une fois de plus, 400 saisonnières marocaines ont quitté, vendredi, le port de Tanger à destination de l’Espagne, sous la supervision du ministère de l’Inclusion économique, de la petite entreprise, de l’emploi et des compétences. Un nouveau chapitre d’exploitation, dans toutes ses formes, est à craindre au regard du passé. D’autant plus que dans cette opération, les syndicats sont écartés.