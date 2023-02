Sahara oriental : Des vérités étalées qui font jazzer les médias algériens

« C’est une escalade dangereuse du régime marocain du Makhzen » écrit Echoroukonline. Le média s’est focalisé sur la fonction qu’occupe B. Simou, «une personnalité officielle », pour dénoncer « une atteinte à l’intégrité territoriale de l’Algérie ». Le site du journal Echorouk a établi un lien entre « ces déclarations visant l’intégrité territoriale de l’Algérie par des responsables marocains » et le front social au Maroc qui bouillonne. « En témoignent les protestations contre le régime en raison du coût scandaleux des denrées alimentaires de grande consommation ». Et de conclure que « cette nouvelle provocation est destinée à détourner l’attention des Marocains de leurs problèmes quotidiens ».

TSA-Algérie a condamné, de son côté, une « nouvelle provocation du Maroc à l’égard de l’Algérie ». « Sept mois après le dérapage de Ahmed Raissouni, c’est une officielle marocaine qui reprend la même diatribe à l’égard de l’Algérie. Bahija Simou a déclaré publiquement que « le Sahara oriental est marocain ». Plus que de la provocation, c’est une atteinte publique et officielle à l’intégrité territoriale de l’Algérie », dénonce le média qui fait référénces à « des propos extrêmement gravesd », qui plus est tenus par « une partie officielle de l’État marocain ».

La réaction en chœur de la presse algérienne balise la voie à une réaction du système algérien qui cultive une aversion maladive contre le Maroc. Déjà, en juillet 2020, dans le sillage d’un battage médiatique, le président Abdelmadjid Tebboune avait qualifié la construction d’une caserne militaire des Forces armées royales (FAR) à Jerada « de forme d’escalade qui doit s’arrêter ».

Le même enchainement a eu lieu au lendemain de l’appel lancé par Ahmed Raissouni pour récupérer Tindouf et l’ensemble du Sahara oriental. Après la presse, le gouvernement algérien a fustigé « une incitation claire et un appel explicite à attaquer la souveraineté des Etats ».

Mardi au Forum de la MAP, B. Simou a affirmé que dans les Archives Royales « il n’y a pas que les documents historiques attestant de la souveraineté du Maroc sur ce qui est appelé entre guillemets « le Sahara occidental » mais aussi sur « le Sahara oriental » ». L’Algérie est dans l’incapacité de faire valoir le moindre contre-argument qui vaille… Si ce n’est son attachement au respect des frontières héritées du colonialisme que résume l’expression barbare d’« intangibilité des frontières ».