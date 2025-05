RSE : La CGEM lance le label PME Responsable. Un effort de plus...

Le lancement de ce label, qui a pour objectif de reconnaître et de valoriser l’engagement des PME, tout en renforçant leur rôle stratégique dans l’économie nationale, a été annoncé lors la cérémonie de remise des trophées du Label RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) de la Confédération. S’exprimant à cette occasion, la présidente de la Commission RSE et Diversité à la CGEM, Saadia Slaoui Bennani, a expliqué que ce nouveau label repose sur la réalité des PME marocaines et vise à offrir une reconnaissance adaptée à leur taille et à leur niveau de maturité en matière de RSE.

Ce référentiel, a-t-elle détaillé, s’articule autour de plusieurs piliers fondamentaux, à savoir l’emploi, avec un accent sur le respect du droit du travail, l’égalité professionnelle et l’inclusion, l’éthique et la transparence à travers la prévention de la corruption, la relation avec les clients et consommateurs, avec des standards clairs en matière de qualité de service, les relations fournisseurs incluant les délais de paiement responsables et la concurrence loyale, et la préservation de l’environnement.

Selon S.Slaoui Bennani, les PME pourront désormais postuler, selon leur niveau de maturité RSE, soit au label historique de la CGEM, ou bien à ce nouveau Label PME Responsable, conçu pour encourager une transition progressive mais ambitieuse vers un modèle d’entreprise durable. Elle a également annoncé la relance du Club des entreprises labellisées, lequel agira comme catalyseur d’initiatives concrètes et porte-voix des entreprises qui placent la responsabilité au cœur de leur stratégie.

Cette cérémonie a été marquée par la signature d’une convention de partenariat entre la CGEM et Maroc PME portant sur le label RSE dédié aux PME. Initiative inédite au service de l’entreprise marocaine, cette convention permettra de mutualiser les efforts des deux institutions afin de sensibiliser les PME à l’importance d’un tel label, tout en veillant à respecter les démarches nécessaires à sa mise en œuvre. Elle vise aussi à offrir aux entreprises, à travers des programmes communs, l’opportunité de bénéficier d’un accompagnement dans le déploiement du label.

À rappeler que les trophées du Label RSE de la CGEM ont été remis à GPC papier et carton, Ansamble Maroc, Royal Air Maroc, EPEGA, CIMR, Wafa Assurance, l’École Supérieure des Industries du Textile et Habillement (ESITH) et Al Omrane Rabat-Salé-Kenitra. Le label a été octroyé, par la suite, à quatre filiales de Alsa, à savoir celles de Khouribga, Agadir, Casablanca et Tanger, Fromageries Bel Maroc, SOREC, SOMAS, AMENDIS, Label Vie, DXC Technology, Boissons du Maroc, REDAL, Vivo Energy Maroc, Wafa Salaf, Maroclear, ainsi qu’aux entreprises Majorel (Call insurance, Morocco et Outsourcing).